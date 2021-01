Nhiều quốc gia đón mùa đông khắc nghiệt

(QNO) - Những đợt lạnh khắc nghiệt đang gây xáo trộn cuộc sống ở nhiều nơi trên thế giới.

Băng xuất hiện trên sông Hàn đoạn chảy qua thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ảnh: Yonghapnews

Lần đầu tiên trong 2 năm qua, nước trên sông Hàn chảy qua Seoul đóng băng khi Hàn Quốc phải hứng chịu một đợt lạnh khắc nghiệt những ngày gần đây.

Ngày 8.9.2020, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) thông báo sự hình thành băng đầu tiên trong mùa trên sông Hàn khi nhiệt độ ở thủ đô giảm xuống -16,6 độ C. Cạnh đó, một vùng biển Hoàng Hải miền Trung Hàn Quốc cũng bị đóng băng lần đầu tiên sau 3 năm.

Nhiều nơi tại Hàn Quốc đang chứng kiến nhiệt độ xuống thấp từ -10 đến -26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất hằng ngày của Busan giảm xuống dưới -12 độ C lần đầu tiên trong 10 năm qua. Cơ quan thời tiết cũng đưa ra cảnh báo tuyết rơi dày đặc cho vùng núi và nhiều khu vực khác trên đảo Jeju - nơi nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng là -2,1 độ C.

KMA cho biết đợt lạnh tiếp tục trên toàn Hàn Quốc cho đến hết tuần tới, ảnh hưởng đến sức khỏe, mưu sinh của nhiều người. Nhiều chuyến bay tại Hàn Quốc bị hủy trong khi các dịch vụ vận tải hàng hải bị tạm dừng trên 36 tuyến.

Tuyết rơi ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc những ngày gần đây. Ảnh: IC

Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đang trải qua mùa đông lạnh giá với nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất hơn 50 năm qua, có khi xuống mức -19 độ C.

Ông Lei Lei - người đứng đầu Đài Khí tượng Bắc Kinh nói: “Đợt lạnh đầu tiên vào năm 2021 có nhiệt độ giảm mạnh, hiệu ứng gió lạnh đáng kể và thời gian nhiệt độ thấp kéo dài”. Cơ quan này ban hành cảnh báo màu vàng về nhiệt độ thấp liên tục trong khi Trung tâm Khí tượng quốc gia vừa gia hạn cảnh báo màu xanh cho đợt lạnh vì hầu hết khu vực ở miền Bắc và miền Nam Trung Quốc nhiệt độ dưới 10 độ C.

Trung tâm khuyến cáo người dân đề phòng thời tiết rét buốt và gió giật mạnh. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc: màu đỏ tượng trưng cho thời tiết khắc nghiệt nhất, thấp hơn lần lượt là là màu cam, vàng và xanh.

Các chuyên gia khí tượng cho hay, hoàn lưu gió mùa đông và áp cao lạnh từ Siberi cộng với hiện tượng thời tiết cực đoan La Nina là nguyên nhân gây ra đợt giá lạnh lần này tại Trung Quốc.

Nhiều quốc gia tại châu Âu cũng chứng kiến mùa đông băng giá. Như phần lớn lãnh thổ Tây Ban Nha chìm trong lượng tuyết rơi dày kỷ lục trong vòng 50 năm qua, do ảnh hưởng của cơn bão Filomena khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Dọn tuyết thông đường tại Tây Ban Nha. Ảnh:EP

Các khu vực như Madrid, tỉnh Guadalajara, Cuenca, Albacete và Toledo được đặt trong tình trạng báo động đỏ - mức cao nhất trong 3 cấp độ. Một giới chức cho biết, đây là hiện tượng hết sức bất thường vì không có khu vực nào trong số này từng được đặt trong tình trạng báo động đỏ về tuyết rơi dày kể từ khi hệ thống cảnh báo thời tiết có tên Meteoalerta đi vào hoạt động từ năm 2007.

Sân bay Barajas ở thủ đô Madrid phải dừng tất cả chuyến bay đến và đi, các dịch vụ đường sắt cao tốc đến và đi từ Madrid đã bị đình chỉ và mọi hoạt động sẽ chỉ được nối lại khi tầm nhìn được cải thiện.

Bão tuyết cũng gây ra sự hỗn loạn trên các con đường với gần 400 tuyến đường bị ảnh hưởng khi tuyết nhiều nơi rơi dày đến 50cm, hàng trăm phương tiện tê liệt trong băng tuyết. Chính quyền nhiều nơi kêu gọi quân đội cùng dọn tuyết và cấm mọi phương tiện lưu thông cho đến khi thời tiết khá dần lên.

Cơ quan Tình trạng khẩn cấp của Madrid cho biết họ đã làm việc cả đêm để giúp đỡ những người lái xe bị mắc kẹt, giải phóng nhiều phương tiện.

Trong khi đó, chính quyền Nga đang điều tra một trận lở tuyết ở khu trượt tuyết gần thành phố Norilsk ở vùng Bắc Cực của Nga khiến 3 người thiệt mạng…