Perseverance và hành trình khám phá sao Hỏa

Phi thuyền Perseverance vừa đáp xuống thành công trên bề mặt sao Hỏa, được xem là dấu mốc lịch sử trong hành trình khám phá hành tinh đỏ của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Trong số các hình ảnh từ tàu Perseverance trên bề mặt sao Hỏa gởi về trái đất được NASA công bố. Ảnh: NASA

Phi thuyền Perseverance - một dự án trị giá gần 3 tỷ USD, được NASA phóng lên sao Hỏa bằng tên lửa Atlas V từ Mũi Canaveral, bang Florida vào cuối tháng 7 năm ngoái. Theo hãng tin AP, Perseverance trở thành tàu vũ trụ thứ 9 của Mỹ hoạt động trên bề mặt sao Hỏa. Perseverance là một rô bốt hiện đại nhất, lớn nhất, tinh xảo nhất và là phi thuyền đầu tiên có sứ mạnh tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa. Phi thuyền tự hành 6 bánh này có kích cỡ bằng một chiếc ô tô thể thao đa dụng, nặng 1 tấn và được trang bị cánh tay rô bốt dài 2m, 9 camera, 2 micro và một bộ dụng cụ hiện đại hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học.

Vượt qua khoảng 480 triệu km, trong vòng hơn 200 ngày, Perseverance chính thức hạ cánh an toàn xuống bề mặt sao Hỏa vào rạng sáng ngày 19.2 (giờ Việt Nam) vừa qua. Quá trình hạ cánh kéo dài “7 phút kinh hoàng”, được ví như một kỳ tích khi Perseverance xuyên qua bầu khí quyển với tốc độ gần 20.000 km/giờ trong khi nhiệt độ bề mặt của tàu thăm dò tăng lên đến 1.300 độ C do cọ xát với bầu khí quyển sao Hỏa. Ngay sau đó, Perseverance gửi về trái đất những hình ảnh tuyệt đẹp về hành tinh này cũng như video về cú hạ cánh ngoạn mục. Một hình ảnh màu đầu tiên, có độ phân giải cao, từ một trong các camera sau gắn trên tàu thám hiểm, cho thấy bề mặt màu đỏ đặc trưng của sao Hỏa. Một ảnh gây ấn tượng khác là lúc thiết bị bay phản lực thả tàu Perseverance xuống bề mặt sao Hỏa bằng dây cáp...

Ngày 23.2 vừa qua, NASA tiếp tục công bố hàng loạt bức ảnh, đặc biệt có cả video chất lượng về cú hạ cánh sao Hỏa tuyệt vời, tinh vi chưa từng có từ Perseverance và những âm thanh đầu tiên từ hành tinh đỏ. Một đoạn giới thiệu dài 3 phút cho thấy chiếc dù khổng lồ màu cam - trắng mở ra và bụi đỏ bốc lên khi động cơ tên lửa hạ thấp tàu thăm dò lên bề mặt sao Hỏa cùng với tiếng gió thổi trên hành tinh. Cảnh quay cùng những hình ảnh ngoạn mục được công bố quá ấn tượng đến nỗi các thành viên của nhóm thám hiểm NASA nói rằng họ cảm thấy như đang đi cùng Perseverance.

Đoạn video kết thúc với cảnh bánh xe của Perseverance đáp xuống sao Hỏa, chính xác là tại hố trũng Jezero. Dự kiến, Perseverance sẽ khoan xuống bề mặt sao Hỏa và thu thập khoảng 30 mẫu đá các loại để mang về trái đất bởi một con tàu vũ trụ khác vào khoảng năm 2031 để phân tích trong phòng thí nghiệm và trả lời liệu sự sống có từng tồn tại trên sao Hỏa hay không. Bởi theo giới nghiên cứu, cách nay hơn 3 tỷ năm, trên sao Hỏa có sông, hồ. Trong hành trình này, Perseverance cũng sử dụng các công cụ hỗ trợ để quét chất hữu cơ, lập bản đồ thành phần hóa học và đập đá bằng tia laser để nghiên cứu hơi nước.

Ngoài ra, những hình ảnh được gửi về từ sao Hỏa sẽ giúp NASA chuẩn bị cho các chuyến bay của phi hành gia tới hành tinh đỏ trong những thập kỷ tới. Matt Wallace - Phó Giám đốc dự án sao Hỏa Perseverance 2020 cho biết: “Tôi đã chờ đợi 25 năm để có cơ hội nhìn thấy một tàu vũ trụ hạ cánh trên sao Hỏa. Thật đáng để chờ đợi. Được chia sẻ điều này với thế giới là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với nhóm nghiên cứu của chúng tôi”.