Ra mắt album nhạc Việt - Úc

Mademoiselle (tên thật là Nguyễn Hồng) cùng nhạc sĩ người Úc Floyd Thursby vừa cho ra mắt album chung với tựa đề The South Lands. Album gồm 9 bài hát bằng tiếng Anh và tiếng Việt, chia sẻ về cuộc sống ở Úc và Việt Nam, về gia đình, bạn bè và cộng đồng, những khía cạnh chung của cuộc sống ở cả hai đất nước. Dự án âm nhạc thuộc sự tài trợ của Đại sứ quán Úc.

Nghệ sĩ Floyd và Mademoiselle tại Hà Nội – Bức ảnh được chụp tại ga Long Biên.

Mademoiselle không phải cái tên xa lạ với cộng đồng người yêu nhạc ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Cô là “gương mặt thân quen” ở các tụ điểm mà các nhóm nghệ sĩ trẻ tuổi ở thủ đô thường gặp nhau và chơi nhạc cho nhau nghe. Ca khúc nổi tiếng nhất của cô là Loanh quanh - một bài pop dễ thương và có lượng người nghe rất lớn trên YouTube hay Soundcloud, nằm trong album chính thức đầu tay Những tiếng hát thầm của Mademoiselle. Ngoài việc sáng tác, Mademoiselle còn sở hữu một giọng hát ấm, rất truyền cảm.

Còn Floyd Thursby là nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ guitar đến từ Melbourne (Úc). Anh được công chúng biết đến với những bản nhạc mang âm hưởng dân gian độc đáo, những bản nhạc đồng quê với giai điệu rộn rã. Tạp chí Forte của Úc từng nhận xét về album đầu tay của Floy Thursby: “Một đĩa nhạc đồng quê đáng nghe với mỗi bài hát mang đến một cảm xúc khác biệt. Thursby sáng tác nhạc vừa đủ nét hoa mỹ để bắt người nghe phải suy nghĩ và sử dụng trí tưởng tượng của mình, nhưng lại không để bạn lạc vào một thế giới không thực tế”.

Giải thích về tên gọi The South Lands của album này, nhóm thực hiện cho biết, Australia (Úc) bắt nguồn từ “Australis” trong tiếng Latin, mô tả những truyền thuyết của châu Âu về một vùng đất lớn nằm ở phía nam của thế giới. Tên gọi này giống với từ “Nam” trong Việt Nam, tạo nên đặc điểm chung trong tên gọi của hai quốc gia. Trong album theo thể loại folk/rock này có sự đóng góp của một số nhạc cụ của châu Âu như guitar và keyboards cũng như đàn bầu và cồng chiêng của Việt Nam.

Mở đầu album là track “6, Ngõ Hội Vũ”, được đặt theo địa chỉ của Hanoi Social Club - đây là địa điểm âm nhạc nơi hai nghệ sĩ đều đã từng là khách mời biểu diễn và sau đó được giới thiệu cho nhau. Floyd và Mademoiselle gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 8.2019, vài giờ trước khi cùng nhau biểu diễn tại buổi tiệc tối do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì để chào mừng Thủ tướng Úc - Scott Morrison, đến thăm Việt Nam.

Single”‘Let it shine” được cả hai nghệ sĩ chấp bút. Thông qua bài hát, Floyd đã truyền tải thông điệp hy vọng cho những người mang trong mình nỗi buồn. Mademoiselle đã viết lời Việt sau đó, khi đọc tin về cái chết của 39 người Việt Nam trong chiếc container tại Anh. Cô nói: “Tôi đã bị sốc khi biết về sự tồn tại của đường dây này. Là một người mắc chứng sợ những nơi tối và chật chội, tôi đã tưởng tượng nếu tôi là họ, tôi sẽ như thế nào và câu trả lời của tôi là “tôi sẽ nghĩ về mặt trời và Việt Nam”.

Floyd viết “Mary comes to Camberlea” về trải nghiệm của mình khi hát ở những ngôi nhà dưỡng lão. Nhà dưỡng lão Camberlea ở Melbourne là nơi anh thường đi qua khi còn bé. Anh nói: “Bài hát kể về tình yêu thương và chăm sóc của một người mẹ cho người con trai khuyết tật dù anh ta không thể giao tiếp được với bà. Khi thấy họ ở bên nhau, tôi thật sự thấy cảm động”.

Còn bản “Close your eyes and count to three” được Mademoiselle viết sau khi chia tay mối tình đầu. Cô chia sẻ: “Khi ấy, tôi cảm nhận một nỗi buồn sâu sắc và một cách nào đấy điều này giúp tôi hiểu bố mẹ mình và lý do họ quyết định ly dị. Sau đó tôi không còn thấy cay đắng về cuộc chia tay của họ nữa và tôi bắt đầu học cách tha thứ”.

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Úc cho biết: “The South Lands được sản xuất và thu âm tại Melbourne bởi nhà sản xuất Marty Brown (Art of Fighting, Clare Bowditch) với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. Album đã có mặt trên tất cả kênh âm nhạc online, và có thể được tải xuống tại trang floydthursby.bandcamp.com. Hãy ghé thăm floydthursby.com hoặc facebook.com/musicmademoi để biết thêm thông tin”.