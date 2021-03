Sách mới của Bill Gates về biến đổi khí hậu

Trong cuốn sách vừa ra mắt hồi tháng 2 vừa qua, tỷ phú Bill Gates đã đề xuất các biện pháp trong cuộc chiến ngăn chặn trái đất nóng lên.

Tỷ phú Bill Gates và cuốn sách của ông. Ảnh Gettyimage

Bill Gates (sinh năm 1955) luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. Ông là đồng sáng lập công ty phần mềm máy tính nổi tiếng toàn cầu Microsoft, đồng sáng lập quỹ từ thiện lớn nhất thế giới Bill & Melinda Gates hoạt động vì mục tiêu loại bỏ bệnh lao, bại liệt, sốt rét và giảm nghèo. Tỷ phú người Mỹ này cũng có sự quan tâm lớn đến vấn đề biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị thượng đỉnh về hành động vì khí hậu của Liên hiệp quốc vào tháng 9.2019 diễn ra ở New York, Bill Gates có phát biểu gây chú ý: “Hãy chỉ cho tôi một vấn đề và tôi sẽ tìm kiếm một công nghệ để khắc phục nó”. Trong cuốn sách của mình - How to Avoid a Climate Disaster (tạm dịch: Làm thế nào để tránh thảm họa khí hậu), tác giả Bill Gates nêu bật sự cần thiết của việc kết hợp 2 yếu tố: khoa học và công nghệ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Để hoàn thành cuốn sách trên, Bill Gates đã dành một thập kỷ để điều tra nguyên nhân và tác động của biến đổi khí hậu lên hành tinh. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học, kỹ thuật, khoa học chính trị và tài chính, ông tập trung vào những gì phải làm để ngăn chặn sự trượt dốc của hành tinh đối với một thảm họa môi trường. Bill Gates đặt ra một bảng tính, thế giới cần loại bỏ 51 tỷ tấn khí nhà kính để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Để làm được điều đó, thế giới cần sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn và ít nhiên liệu hóa thạch hơn, thay đổi cách chúng ta sản xuất hàng hóa và trồng cây lương thực, sử dụng nhiêu liệu sạch cho giao thông hay cho các tòa nhà của chúng ta mát mẻ hơn. Bill Gates ủng hộ các thỏa thuận xanh, định giá khí thải CO2 và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, tài trợ cho công nghệ mới. Trong các chương từ 4 đến 9, tác giả phân tích các lĩnh vực mà công nghệ ngày nay có thể trợ giúp và những nơi chúng ta cần đột phá.

Bill Gates nói, cuốn sách ra đời trong bối cảnh tiến bộ khoa học đã làm giảm đáng kinh ngạc giá năng lượng mặt trời, năng lượng gió và sóng, pin lưu trữ, xe điện, lưới điện thông minh. Nhưng nếu chúng ta muốn cung cấp năng lượng sạch với giá cả phải chăng, phổ biến hơn, chúng ta phải tiến xa hơn nữa. Ngày càng có nhiều sự ủng hộ của công chúng để thực hiện các bước quan trọng nhằm tránh thảm họa khí hậu hơn bao giờ hết. Các chính phủ và công ty trên khắp thế giới đang đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng để giảm lượng khí thải.

Cạnh đó, chúng ta cũng phải làm nhiều hơn nữa để thu giữ lượng khí thải trên toàn bộ lĩnh vực năng lượng, vận tải và sản xuất trước khi chúng được thải trở lại bầu khí quyển, lưu trữ chúng sâu dưới lòng đất hoặc trong các sản phẩm tồn tại lâu dài như bê tông, hoặc thậm chí bằng cách kết hợp CO2 với canxi để sản xuất đá vôi có thể thay thế bê tông…

Nếu thực hiện được những điều trên, triển khai các công cụ sẵn có, nhanh hơn và thông minh hơn, ứng dụng các công nghệ đột phá, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, thế giới có thể hy vọng đạt được mục đích quan trọng nhất là giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong thế kỷ này dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Bill Gates nói: “Tôi hy vọng các bạn sẽ xem cuốn sách, nhưng quan trọng hơn, tôi hy vọng các bạn sẽ làm những gì có thể để giúp chúng ta giữ cho hành tinh này có thể sống được trong nhiều thế hệ sau”.