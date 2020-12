Từ gã lang thang đến CEO công ty tỷ USD

Bằng ý chí, nghị lực và nắm bắt cơ hội, Taihei Kobayashi (37 tuổi) - một thanh niên Nhật Bản trở thành một hiện tượng truyền cảm hứng cho những nhà khởi nghiệp trẻ (star-tup) không chỉ riêng tại nước này.

Nhà khởi nghiêp trẻ Taihei Kobayashi. Ảnh: Sun * Inc.

Sun* Inc., do Kobayashi với vai trò Giám đốc điều hành (CEO), tham gia tư vấn cho khách hàng với tư cách là công ty chuyên nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ về lập trình hay thiết kế mà cả quản lý dự án, tư vấn thiết kế và kinh doanh, cung cấp tài chính hay tiếp thị. Sun* Inc. chính thức lên sàn chứng khoán vào tháng 7 vừa qua. Hai tháng sau đó, cổ phiếu công ty tăng gấp 6 lần, đạt vốn hóa hơn 1,4 tỷ USD. Theo hãng tin tài chính Bloomberg, câu chuyện làm giàu của Taihei Kobayashi là một trong những minh chứng gây chú ý về sự bùng nổ của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ tại Nhật Bản.

Thế nhưng, đằng sau thành công ngọt ngào của Taihei Kobayashi là câu chuyện ít có ai có thể tưởng tượng được, cách đây 20 năm. Như lời kể của Kobayashi, anh bị bố mẹ đuổi khỏi nhà năm 17 tuổi khi anh bỏ học ở một ngôi trường cấp 3 danh tiếng và chỉ tập trung vào ban nhạc của mình. Ban ngày, Kobayashi chơi nhạc. Đêm xuống, Kobayashi trải qua giấc ngủ ở ngoài trời và sử dụng hộp các tông để giữ ấm trong những đêm đông lạnh giá. Cứ thể, Kobayashi rong ruổi khắp các con phố ở các quận Shinjuku và Shibuya của Tokyo trong vòng một năm rưỡi.

Đến một ngày, Taihei Kobayashi rời cuộc sống đường phố khi anh vượt qua một cuộc kiểm tra kéo dài 6 tiếng về các lĩnh vực bao gồm kỹ năng toán học, tư duy logic và IQ (chỉ số thông minh) và bắt đầu được đào tạo để trở thành kỹ sư phần mềm. Kobayashi sớm trở thành một trong những thành viên sáng lập công ty tiền thân của Sun* Inc. là Sun Asterisk. Nói về những trải nghiệm một thời lang thang ở đường phố, Kobayashi nhớ lại: “Mùa đông thật lạnh. Có thể có những lúc mọi thứ giống như địa ngục. Nhưng tôi đã vượt qua những thời điểm đó”.

Nói về việc thành lập công ty, Taihei Kobayashi kể, anh đã gặp Makoto Hirai, một trong những người sáng lập Sun* Inc. Hai người nhận thấy rằng có nhiều kỹ sư phần mềm xuất sắc trong lập trình, nhưng ít người có thể sử dụng những kỹ năng đó để đưa ra các mô hình kinh doanh hiệu quả. Do đó, họ quyết định thành lập Sun* Inc. để giải quyết vấn đề đó. Đáng chú ý, vào năm 2012, Taihei Kobayashi quyết định đến Việt Nam để tuyển nhân viên từ đội ngũ kỹ sư trẻ tại đây. Vào tháng 3.2013, công ty Framgia Inc. ra đời tại Nhật Bản, sau đó đổi tên thành Sun* Inc. vào năm 2019. “Lập trường của chúng tôi là cam kết đóng góp vào sự phát triển của các công ty khởi nghiệp Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc xây dựng một doanh nghiệp khả thi, bất kể nó có khiến chúng tôi sa lầy vào thua lỗ hay không” - Taihei Kobayashi nói.

Trong những năm qua, Sun* Inc. phát triển kinh doanh và hiện có hàng chục khách hàng là các doanh nghiệp lớn, trong đó có cả những công ty blue-chip (những công ty có uy tín trên toàn quốc, được thành lập trong một thời gian dài và có nguồn tài chính lành mạnh), bao gồm SoftBank Corp. Kobayashi cho biết: “Chúng tôi muốn tích cực cung cấp dịch vụ của mình cho các tập đoàn lớn. Đó là lý do tại sao chúng tôi công khai (lên sàn chứng khoán)”. Sun* Inc. đang tìm cách tăng thu nhập ít nhất 20% đến 30% mỗi năm và tăng gấp đôi số nhân viên tại văn phòng Tokyo lên khoảng 130 người trong năm nay và Việt Nam tiếp tục là văn phòng lớn nhất của công ty với khoảng 1.300 nhân viên.

Taihei Kobayashi thừa nhận có những khó khăn trước mắt nhưng anh không nản lòng: “Điều tôi muốn làm bây giờ là tiếp tục làm việc để hiện thực hóa tầm nhìn của công ty chúng tôi”.