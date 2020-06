WB dự báo kinh tế thế giới giảm kỷ lục do Covid-19

(QNO) - Nền kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm ở mức 5,2% trong năm 2020 khi hầu hết quốc gia đóng cửa nền kinh tế để ngăn chặn lây lan dịch Covid-19.

Hầu hết hoạt động kinh tế tại nhiều quốc gia bị gián đoạn do Covid-19. Ảnh: wsj

Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới tháng 6.2020 vừa được công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, đây sẽ là cuộc suy thoái kinh tế sâu nhất kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai và giảm gần gấp ba lần so với suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2009.

Hoạt động kinh tế ở các nền kinh tế phát triển được dự đoán sẽ giảm 7% vào năm nay do cung cầu, thương mại và tài chính trong nước bị gián đoạn nghiêm trọng.

WB cho biết đại dịch dự kiến ​​sẽ khiến phần lớn quốc gia rơi vào suy thoái trong năm 2020, với sản lượng bình quân đầu người ở hầu hết quốc gia giảm kể từ năm 1870.

Thu nhập bình quân đầu người sẽ giảm 3,6% và điều này sẽ khiến hàng triệu người rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực trong năm nay.

Trong báo cáo, WB cũng kêu gọi các chính phủ thực hiện các bước để giảm bớt tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng đối với sản lượng tiềm năng bằng cách nhấn mạnh vào các cải cách có thể thúc đẩy triển vọng tăng trưởng dài hạn. WB hy vọng rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2021 với mức tăng trưởng 4,2%.

WB cho biết đại dịch đã chỉ ra những điểm yếu của chăm sóc sức khỏe quốc gia và mạng lưới an toàn xã hội ở nhiều nước. Do đó, chính phủ các nước cần phải đặt các hệ thống lợi ích xã hội có thể cung cấp một mạng lưới an toàn, hiệu quả, linh hoạt để ứng phó với các thảm họa.