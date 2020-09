Zendaya - ngôi sao trẻ làm nên lịch sử giải Emmy

Đầu tuần này, lễ trao giải Emmy - giải thưởng cao quý nhất của công nghiệp truyền hình, lần thứ 72 - năm 2020 được tổ chức tại Nhà hát lớn Los Angeles, Mỹ.

Nữ diễn viên Zendaya trong phim Euphoria. Ảnh: instylemagazine

Lễ trao giải Emmy lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Do đó, MC vẫn dẫn dắt buổi lễ trên sân khấu thực tế nhưng không có một khán giả nào. Nhờ công nghệ, buổi lễ vẫn diễn ra sôi nổi cùng những tiếng vỗ tay. Những nghệ sĩ nằm trên danh sách được đề cử tranh giải được gửi camera đến nhà và những ai được vinh danh sẽ được ban tổ chức mang cúp đến. Đặc biệt, lễ trao giải Emmy năm nay quyên góp được 2,8 triệu USD cho tổ chức No Kid Hungry nhằm chung tay chống nghèo đói ở trẻ em, nhất là do hệ lụy từ dịch bệnh.

Tại buổi lễ, mọi sự chú ý hướng về Zendaya (24 tuổi), người vừa vượt qua các nữ diễn viên nổi tiếng như Jennifer Aniston và Laura Linney để trở thành nữ diễn viên trẻ nhất trong lịch sử từng giành giải Emmy với hạng mục Nữ chính xuất sắc thể loại phim chính kịch, khi cô tham gia Euphoria. Đây là loạt phim truyền hình đình đám của kênh HBO Mỹ và đạo diễn Sam Levinso, lấy đề tài cuộc sống của những người đang ở tuổi vị thành niên hay lứa tuổi học đường. Euphoria mô tả khá chân thật cuộc sống giới trẻ thời hiện đại. Mặc dù gây nhiều tranh cãi, Euphoria được xem là một trong những bộ phim đáng chú ý của năm 2019.

Zendaya (tên đầy đủ là Zendaya Maree Stoermer Coleman) là nữ diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng người Mỹ gốc Phi. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình bằng việc làm người mẫu nhí và nhảy phụ họa trước khi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng với vai diễn Rocky Blue trong phim truyền hình thiếu nhi Shake It Up của kênh Disney (2010).

Sau đó, Zendaya đồng sản xuất và đảm nhận vai diễn chính K.C Cooper trong K.C Undercover. Năm 2017 được xem là năm đột phá của Zendaya khi cô đảm nhận nhân vật Michelle “M.J.” Jones trong phiên bản Spider-Man (Người nhện). Và nữ diễn viên này được vinh danh là Ngôi sao truyền hình chính kịch xuất sắc nhất cho Euphoria và Ngôi sao điện ảnh nữ xuất sắc nhất cho Spider-Man. Zendaya cũng là diễn viên da màu thứ hai được giải thưởng danh giá Emmy vinh danh với cống hiến cho công nghiệp truyền hình.

Không chỉ thành công trong nghề diễn xuất, Zendaya cũng có sự nghiệp ca hát gây ấn tượng bằng việc ra đĩa đơn Swag It Out và Watch Me vào năm 2011 rồi ký hợp đồng với hãng đĩa Hollywood Records vào năm 2012. Không lâu sau đó, Zendaya ra đĩa đơn Replay, đạt thứ hạng 40 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ.

Năm 2013, album phòng thu đầu tay cùng tên của cô đã đứng ở vị trí thứ 51 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Riêng Rewrite the Stars, trích từ nhạc phim The Greatest Showman, được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào năm 2018 lọt vào top 20 bảng xếp hạng quốc gia của Vương quốc Anh và Úc, đồng thời được chứng nhận đĩa bạch kim ở Mỹ và Anh. Ngoài đam mê thiết kế thời trang, Zendaya cũng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội khi tài khoản cá nhân của cô có đến 65 triệu người theo dõi.

Phát biểu ngay sau khi được vinh danh với Emmy - được xem là giải Oscar của thể loại truyền hình, Zendaya - ngôi sao triển vọng của Hollywood cho biết cô cảm ơn gia đình, đoàn làm phim Euphoria và những người người cùng cô đón nhận khoảnh khắc đáng nhớ này. Đặc biệt, nữ ca sĩ trẻ ca ngợi thế hệ trẻ đồng trang lứa đang hoạt động tích cực ngoài xã hội như tham gia cuộc chiến chống Covid-19.

Zendaya nói: “Tôi biết đây là thời điểm thực sự kỳ lạ để ăn mừng nhưng tôi chỉ muốn nói rằng có hy vọng ở những người trẻ tuổi ngoài kia... Và tôi chỉ muốn nói với tất cả những người bạn đồng trang lứa đang làm công việc trên đường phố rằng: Tôi thấy bạn, tôi ngưỡng mộ bạn, tôi cảm ơn bạn...”.