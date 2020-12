Ấn tượng Giải cầu lông và bóng bàn Phú Ninh

Công an Quảng Nam tham dự hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy toàn quốc

Q.TUẤN | 21/07/2020 - 11:24

Ngày 20.7, tại Trung tâm hội chợ triển lãm TP.Đà Nẵng diễn ra vòng chung kết toàn quốc Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng tổ chức. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam là 1 trong 23 đơn vị tham dự chương trình.