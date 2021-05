Bóng đá Việt Nam lao đao vì Covid-19

AN NHI | 07/05/2021 16:09

(QNO) - Theo lịch, vòng 13 cũng là vòng đấu cuối cùng giai đoạn 1 V-League 2021 đồng loạt diễn ra chiều nay 7.5. Thế nhưng, rất tiếc khi tất cả buộc phải tạm dừng vì Covid-19.

Tiến Linh cùng Becamex Bình Dương chưa thể thực hiện được mục tiêu tốp 6 khi V-League tạm dừng. Ảnh: A.NHI

Dừng do… Sông Lam Nghệ An

Mọi sự chuẩn bị cho trận đấu giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và đội khách Hà Nội đã sẵn sàng vì chỉ còn 1 ngày nữa là diễn ra. Song vào giờ chót khi vào chiều muộn hôm qua 6.5, thông tin nhiều cầu thủ Sông Lam Nghệ An tiếp xúc với một người quen là F1 của bệnh nhân Covid-19. Do đó, họ nghiễm nhiên trở thành F2.

Theo quy định, F2 phải thực hiện cách ly ít nhất 14 ngày nên Sông Lam Nghệ An không thể ra sân đón tiếp Hà Nội ở trận cầu diễn ra chiều 7.5 trên sân Vinh. Đây là điều khá đáng tiếc bởi hai đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất, nhất là đội bóng thủ đô với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng lọt vào nhóm đua tranh vô địch.

Giải hạng Nhất cũng không thể tiếp tục sau vòng đấu thứ 7. Ảnh: A.NHI

Trận Sông Lam Nghệ An - Hà Nội tạm hoãn khiến tất cả 6 cặp đấu còn lại cũng không thể diễn ra theo kế hoạch. Bởi theo quy định, hai vòng đấu cuối của giai đoạn 1 (vòng 12 và 13), tất cả các cặp đấu diễn ra cùng ngày, giờ để tránh những tiêu cực có thể xảy ra. Thế nên, chỉ cần một trận đấu tạm dừng kéo theo tất cả phải hoãn.

Thật tiếc cho người hâm mộ cả nước bởi vòng đấu 13 cũng là vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 nên hứa hẹn rất nhiều hấp dẫn và kịch tính. Bởi kết quả của vòng đấu này quyết định đội nào lọt vào nhóm 6 đội mạnh nhất tranh chức vô địch, đội nào đi “chung kết ngược”.

“Tê liệt” cả hệ thống

Không chỉ giải đấu hàng đầu như V-League, toàn bộ hệ thống các giải đấu của bóng đá Việt Nam như giải hạng Nhất hay giải hạng Nhì cũng bị “tê liệt” vì Covid-19.

Mùa giải năm 2020, khán giả vào sân buộc phải đo thân nhiệt, sát khuẩn để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: A.NHI

Sau khi các cặp đấu của vòng 7 ở giải hạng Nhất 2021 diễn ra chiều 6.5, giải cũng phải tạm ngưng từ vòng 8 để tập trung phòng chống dịch Covid-19. Thậm chí, một trận đấu ở vòng 7 là Công an nhân dân - Huế trên sân Pleiku còn bị tạm hoãn do một số cầu thủ đội chủ nhà có liên quan đến yếu tố dịch tễ.

Trước đó, giải hạng Nhì quốc gia 2021 vừa khai mạc hôm 4.5 và có đội như Trẻ Quảng Nam và Trẻ SHB Đà Nẵng còn chưa thi đấu trận đầu tiên đã phải thu quân trở về đại bản doanh của mình cũng vì Covid-19 để chờ thông báo mới.

Cũng như mùa giải năm 2020, bóng đá Việt Nam năm nay tiếp tục lao đao vì dịch Covid-19. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các đội bóng, lịch thi đấu các giải V-League, hạng Nhất, hạng Nhì mà cả các đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ của Sông Lam Nghệ An hay Công an nhân dân do phải thực hiện cách ly nên không thể tập trung đúng lịch cùng đội tuyển Việt Nam và đội U22 Việt Nam.