Đội Tam Kỳ và Bắc Trà My vô địch bóng chuyền nữ Cúp Nyna 2020

(QNO) - Sau 3 ngày đêm tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh, ngày 18.10, giải Bóng chuyền nữ tỉnh 2020 Cúp Nyna đã kết thúc với 2 trận chung kết và một trận tranh siêu cúp.

Một pha bóng trong trận chung kết giữa Thăng Bình và Tam Kỳ. Ảnh: T.V

Ở khối đồng bằng, cuộc so tài giữa Thăng Bình và Tam Kỳ đã cống hiến cho người xem nhiều cảm xúc đến nghẹt thở. Dù để Thăng Bình gỡ hòa 2-2 nhưng bản lĩnh và sức mạnh của các cô gái Tam Kỳ đã được thể hiện đúng thời điểm khi vượt qua đối thủ ở séc thứ 5 với tỷ số 15-11, qua đó giành chức vô địch.

Đội Bắc Trà My trên bục nhận giải nhất. Ảnh: T.V

Trong khi đó, trận Nam Giang gặp Bắc Trà My ở khối huyện miền núi cũng được xem là trận chung kết do cả hai đã toàn thắng 3 trận trước đó (khối miền núi thi đấu vòng tròn). Với sức mạnh vượt trội, Bắc Trà My không khó để đánh bại Nam Giang 2-0 (25-7 và 25-9), giành chức vô địch một cách thuyết phục.

Trận tranh siêu cúp giữa Bắc Trà My và Tam Kỳ. Ảnh: T.V

Trong trận tranh siêu cúp Nyna giữa đội vô địch đồng bằng - Tam Kỳ và vô địch miền núi - Bắc Trà My, cả hai đội đều mang lại cho người xem nhiều pha bóng hấp dẫn. Khởi đầu thuận lợi và liên tục dẫn điểm, tuy nhiên, các cô gái Bắc Trà My không giữ được ưu thế vào phút cuối. Chung cuộc, Tam Kỳ giành phần thắng 28-26 ở séc 1 và chiến thắng 25-16 ở séc 2, giành siêu cúp.

Niềm vui đoạt siêu cúp của đội Tam Kỳ. Ảnh: T.V

Bên cạnh các giải tập thể, ban tổ chức còn trao các giải cá nhân, gồm giải vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất khối đồng bằng cho Từ Thị Thu Vân (Tam Kỳ), khối miền núi Hồ Thị Kim Dung (Bắc Trà My); giải miss đồng bằng cho Doãn Xuân Hiền (Núi Thành), miss miền núi Trần Thị Hiển Vinh (Phước Sơn).

Trao giải miss cho Trần Thị Hiển Vinh (áo vàng) và Doãn Xuân Hiền. Ảnh: T.V

Dưới đây là những hình ảnh khó quên tại giải, nhất là những "bóng hồng" gây thương nhớ:

Một VĐV của Tam Kỳ. Ảnh: T.V

VĐV Phước Sơn. Ảnh: T.V

Các cô gái Núi Thành. Ảnh: T.V

VĐV người dân tộc thiểu số của huyện miền núi Nam Giang. Ảnh: T.V

Một trong những gương mặt gây "thương nhớ". Ảnh: T.V

Đội trưởng đội Thăng Bình. Ảnh: T.V

Thi đấu nỗ lực đến nỗi bị chuột rút. Ảnh: T.V