Giải bơi huyện Thăng Bình: Xã Bình Đào giành giải nhất toàn đoàn

(QNO) - Cuối tuần qua, huyện Thăng Bình tổ chức giải bơi thuộc Đại hội TD-TT huyện lần thứ IX - năm 2021 với sự tham gia của gần 100 vận động viên đến từ 21 xã, thị trấn.

Giải gồm các nội dung: 100m ếch nam, 100m tự do nam, 50m ếch nữ, 50m tự do nữ, tiếp sức 4 x 50m tự do nam. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các vận động viên đã thi đấu nỗ lực, gay cấn trên từng đường bơi. Nhiều nhân tố mới được phát hiện, góp phần nâng cao chất lượng giải đấu.

Giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Bình Đào, giải nhì xã Bình Triều, giải ba xã Bình Minh.