Giải Bóng chuyền nam tỉnh năm 2020: Đội Thăng Bình đoạt chức vô địch

(QNO) - Ngày 29.11, giải Bóng chuyền nam tỉnh năm 2020 khép lại với 2 trận bán kết và chung kết sau 3 ngày đêm tranh tài tại Nhà thi đấu TD-TT huyện Núi Thành.

Niềm vui đoạt chức vô địch của Thăng Bình sau một trận đấu kịch tính. Ảnh: T.V

Ở 2 trận bán kết Tiên Phước gặp Thăng Bình còn Đông Giang gặp Hội An, dù thi đấu rất nỗ lực song trình độ chuyên môn yếu hơn nên 2 đội bóng huyện miền núi đành chấp nhận thất bại nhanh chóng cùng tỷ số 0-3. Không thể đi đến trận cuối cùng nhưng tấm huy chương đồng tại giải vô địch tỉnh cũng là một kết quả khá tốt đối với các chàng trai đến từ Tiên Phước và Đông Giang.

Trận chung kết của giải giữa Hội An và Thăng Bình đã cống hiến cho khán giả nhiều diễn biến kịch tính và đầy bất ngờ. Sau khi giành chiến thắng dễ dàng 2 séc đầu tiên 25-9 và 25-14, nhiều người đã nghĩ đến chiếc cúp vô địch dành cho Hội An.

Giải thu hút khá đông khán giả đến sân dự xem và cổ vũ dù thời tiết không thuận lợi. Ảnh: T.V

Tuy nhiên, các chàng trai huyện Thăng Bình không dễ dàng bỏ cuộc. Họ bước vào séc thứ 3 với quyết tâm rất cao và liên tục dẫn điểm trước khi kết thúc với phần thắng nghẹt thở 25-22. Thừa thắng xông lên, họ tiếp tục có thêm chiến thắng 25-23, đưa trận đấu bước vào séc quyết định.

Trong khi đối thủ Hội An đánh mất bình tĩnh thì các vận động viên Thăng Bình lại thi đấu đầy hưng phấn và dễ dàng kết thúc séc đấu với tỷ số 15-8. Lội ngược dòng ngoạn mục, đội Thăng Bình đoạt cúp vô địch một cách xứng đáng.

Giải năm nay có 11 đội bóng đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Các đội chia làm 3 bảng đấu: bảng A đồng bằng gồm Tam Kỳ, Duy Xuyên, Núi Thành; bảng B đồng bằng gồm Quế Sơn, Thăng Bình, Hội An; bảng C miền núi gồm 5 đội Nông Sơn, Nam Giang, Nam Trà My, Tiên Phước, Đông Giang.