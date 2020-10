Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIV năm 2020: Những gương mặt ấn tượng

Lực lượng công an tỉnh: Nỗ lực lớn, quyết tâm cao

THÀNH CÔNG | 02/10/2020 - 06:20

Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trong suốt thời gian diễn ra giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam, Công an tỉnh cũng đã tổ chức tập luyện bài bản, cố gắng duy trì thành tích tốt đã có được tại giải đấu dày truyền thống này.