Hay và hên

HLV Đào Quang Hùng vừa có chiến thắng đầu tay và đầu tiên khi dẫn dắt Quảng Nam vượt qua Sông Lam Nghệ An ở vòng 8 V-League. Đó là trận đấu hay và cũng có phần may mắn của đội bóng xứ Quảng.

Niềm vui của HLV Đào Quang Hùng cùng các đồng sự sau chiến thắng Sông Lam Nghệ An. Ảnh: T.V

Dấu ấn Đào Quang Hùng

Giúp Quảng Nam giải tỏa “cơn khát” chiến thắng sau chuỗi 4 trận toàn thua, HLV Đào Quang Hùng vẫn cho rằng: “Về chuyên môn tôi chưa làm được gì nhiều cho Quảng Nam”. Tuy nhiên, qua những gì mà đội chủ sân Tam Kỳ thể hiện trước Sông Lam Nghệ An, có thể nói, ông Hùng có phần khiêm tốn. Đúng là thời gian quá ngắn chưa thể giúp tân thuyền trưởng nắm rõ sở trường, sở đoản của từng cầu thủ. Nhưng với việc sử dụng con người và linh hoạt thay đổi đội hình chiến thuật theo sát diễn biến trên sân cho thấy, ông Hùng không phải “dạng vừa đâu”.

Hơn 16 năm làm phó ở SHB Đà Nẵng và 2 năm làm phó ở đội tuyển quốc gia giúp HLV Đào Quang Hùng có đủ kinh nghiệm trong việc điều binh. Đầu tiên đó là việc sử dụng tiền vệ Hữu Phước trong vai trò trung vệ - điều khiến mọi người ngạc nhiên.

“Tôi gọi Phước ra tâm tình, Phước bảo nếu thầy tin tưởng thì em chơi chứ em không phải là trung vệ. Tôi nói với Phước, khi tôi đặt niềm tin thì em cứ chơi, đừng lo lắng gì cả. Tôi chỉ mong em chơi với 200% sức của mình” - ông Hùng tiết lộ.

Niềm tin của tân thuyền trưởng đội bóng xứ Quảng đã đặt đúng chỗ khi Hữu Phước lần đầu tiên đá chính mùa giải năm nay không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phong tỏa các chân sút đối phương mà còn xuất sắc mang về bàn thắng phút cuối trận, giúp đội nhà giành chiến thắng.

Dấu ấn của HLV Đào Quang Hùng còn ở việc thay đổi nhân sự khá linh hoạt. Phát hiện tiền vệ trẻ Hồng Sơn có dấu hiệu “nóng đầu” khi đội nhà bị ép sân ở những phút đầu hiệp 2, ông Hùng nhanh chóng quyết định đưa Quang Huy vào thay. Với quan điểm “trận hòa cũng được để ngắt mạch thua, đưa đội chuyển sang bước ngoặt khác”, Đình Thắng rồi Văn Hà lần lượt được tung vào sân nhằm giữ nhịp trận đấu.

Chính điều đó giúp đội nhà dần lấy lại trạng thái cân bằng sau thời gian phải căng mình chống trả sức trẻ của Sông Lam Nghệ An để rồi bùng nổ với bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu, mang về chiến thắng 2 - 1. Một chiến thắng xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội.

Bóng đá cần may mắn!

Sau chiến thắng nghẹt thở trước đội bóng xứ Nghệ, HLV Đào Quang Hùng chia sẻ rằng, bóng đá là cuộc chơi, bóng đá là cuộc đời. Bàn thắng hay không bàn thắng, việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không phạt đền, tất cả là lỗi nhận định. Có tình huống, trọng tài thổi cũng được, không thổi cũng được.

“Tôi nghĩ ở nước ngoài, cả châu Âu và giải vô địch thế giới cũng như vậy. Đó là quyền quyết định của trọng tài. Còn tôi là HLV, cần sự may mắn. Hôm nay, tôi không có hay về chuyên môn nhưng có may mắn. Hơn 70 phút trôi qua, nhất là sau khi bị gỡ hòa, trận đấu đã đi theo chiều hướng không tốt cho Quảng Nam. Buộc tôi phải thay người, động viên anh em cố gắng giữ hòa” - ông Hùng nói.

Thật vậy, đội bóng của HLV Đào Quang Hùng quá may mắn khi trọng tài chính Nguyễn Minh Thuận khoác tay khước từ không cho Sông Lam Nghệ An hưởng quả phạt đền ở phút 60. Đó là tình huống mà thủ môn Văn Cường của đội Quảng Nam phạm lỗi với Phan Văn Đức trong vòng cấm. Không chỉ thoát được quả phạt đền, tình huống ghi bàn của Hữu Phước phút cuối trận cũng gây nhiều tranh cãi rằng bóng qua vạch vôi hay chưa. Đây là pha bóng diễn ra quá nhanh và có nhiều cầu thủ tham gia. Sau khi tham khảo ý kiến trợ lý Trần Văn Hải, trọng tài chính công nhận bàn thắng bất chấp sự phản ứng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Sau trận đấu, lãnh đạo Sông Lam Nghệ An đã gửi đơn khiếu nại tổ trọng tài.

Quan trọng còn hơn mang về 3 điểm để thoát khỏi vị trí chót bảng, chiến thắng thời điểm sau 4 thất bại liên tiếp là liều thuốc tinh thần quý giá đối với đội bóng xứ Quảng. Nói như HLV Đào Quang Hùng, chiến thắng sẽ giúp các cầu thủ tự tin trở lại. Cắt được mạch trận tệ hại, nhưng vẫn còn đối mặt với rất nhiều thử thách khi mà đội hiện nay như “một bệnh viện thu nhỏ” với quá nhiều chấn thương, trong đó gần như mất cả hàng phòng ngự.