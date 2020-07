Hiện tượng Sài Gòn

V-League 2020 đang chứng kiến hiện tượng mang tên Sài Gòn. Chỉ đặt chỉ tiêu tốp 8, song qua gần hết giai đoạn 1, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đang cho thấy họ mới là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Sài Gòn năm 2020 đã thay đổi quá nhiều so với trước đây khi đang xếp đầu bảng. Ảnh: A.S

Bất bại

Hồi đầu mùa giải, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh mới là những ứng cử viên cho chức vô địch. Không hẳn bởi họ là đương kim quán quân và á quân, cả hai còn sở hữu lực lượng mạnh và dồi dào nhất V-League. Đội bóng Hà Nội của HLV Chu Đình Nghiêm thì khỏi phải bàn khi lực lượng dự bị của họ cũng là những “ngôi sao” như các tuyển thủ Đức Huy, Thái Quý. Tương tự, đội bóng TP.Hồ Chí Minh của HLV Chung Hae Seong từng cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch V-League 2019 như “hổ thêm cánh” sau khi tăng cường thêm nhiều hảo thủ Công Phượng, Văn Toàn, thủ môn Tiến Dũng. Tuy nhiên, trong khi Hà Nội sa sút, TP.Hồ Chí Minh thiếu ổn định thì Sài Gòn lại nổi lên với phong độ xuất sắc đáng nể.

Không được đánh giá cao, trong đội hình cũng chẳng có cầu thủ nào thuộc hàng “sao”, thế nhưng những gì đang diễn ra cho thấy họ là một tập thể khó bị đánh bại. Sau 10 vòng đấu, Sài Gòn đang là một hiện tượng thú vị của V-League khi là đội duy nhất bất bại, trong đó giành đến 6 chiến thắng. Đội sở hữu hàng công thuộc hàng mạnh nhất giải, ghi 16 bàn; còn hàng phòng ngự chắc chắn nhất, chỉ để thủng lưới 3 bàn. Càng đá thì Sài Gòn càng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Trận thắng cuối tuần qua trước Dược Nam Hà Nam Định là chiến thắng thứ 4 liên tiếp (và là chiến thắng thứ 2 liên tiếp cùng tỷ số 3 - 0 ), ghi tổng cộng đến 9 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Họ cũng là đội duy nhất đánh bại cả Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh ngay trên sân đối phương.

Sài Gòn, trong những mùa giải trước đây đặt chỉ tiêu khiêm tốn. Kết thúc với vị thứ 5 mùa giải 2019 dưới triều đại HLV Nguyễn Thành Công là thành công bất ngờ. Vì vậy, không ngạc nhiên khi họ đặt chỉ tiêu tốp 8 mùa giải năm nay. Nhưng dưới bàn tay lèo lái của HLV Vũ Tiến Thành, đại diện bóng đá TP.Hồ Chí Minh đang bay cao trên đỉnh bảng với 22 điểm, hơn đội xếp thứ nhì 4 điểm. Vẫn còn khá xa kỷ lục 13 trận bất bại của Hà Nội xác lập ở V-League 2018 nhưng khá thú vị khi giờ đây, người ta đang chờ xem đội bóng nào sẽ quật ngã thầy trò Vũ Tiến Thành.

Đường dài mới biết ngựa hay!

Không có lối chơi hào hoa, xem rất đã mắt và kiểm soát thế trận như Hà Nội, lối đá của Sài Gòn có phần xù xì. HLV Vũ Tiến Thành cho rằng, đội bóng của mình không mạnh, luôn “biết mình, biết người” để lựa chọn lối chơi phù hợp. Xem đội đá trên sân nhà với Dược Nam Hà Nam Định ở vòng 10, ít ai nghĩ rằng đội bóng chủ sân Thống Nhất đang dẫn đầu bảng khi chơi phòng ngự phản công. Nhưng đó là một chiến thuật hoàn toàn hợp lý khiến đối thủ rơi vào “bẫy”, để rồi dễ dàng bị đánh gục bằng 3 bàn thắng từ các tình huống phản công mẫu mực.

Đang dẫn đầu bảng nhưng HLV Vũ Tiến Thành vẫn chưa nói đến chức vô địch. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi ông cho rằng không muốn gây áp lực lên các học trò. Khoảng cách với các đội xếp sau cũng không xa, 4 điểm so với Viettel (thứ nhì), 5 điểm so với TP.Hồ Chí Minh (thứ 3) và 7 điểm so với Hà Nội (thứ 6). Khoảng cách này, chỉ cần sơ sẩy 1 trận thì ngay lập tức các đối thủ phả “hơi nóng” vào gáy. Hơn nữa, “đường dài mới biết ngựa hay” khi mà V-League là sàn đấu khắc nghiệt và còn đến 3 vòng nữa mới hết giai đoạn 1.

Bài học từ trường hợp của TP.Hồ Chí Minh vẫn còn đó. Mùa giải 2019, đội bóng của HLV Chung Hae Seong liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng và bỏ xa đội xếp thứ 2 là Hà Nội. Mãi đến trước vòng đấu thứ 19, đội vẫn còn dẫn điểm đối phương. Với phong độ cực tốt (chỉ mới thất bại 1 trận), nhiều người đã nghĩ khó có gì cản nổi TP.Hồ Chí Minh về đích. Thế nhưng, sau khi bất ngờ bị “sụp hầm” ngay tại sân Thống Nhất trước đội chót bảng Sanna Khánh Hòa ở vòng đấu 19 và tiếp tục “sa lầy” tại Tam Kỳ ở vòng 20, thầy trò HLV người Hàn Quốc chính thức tung cờ trắng trong cuộc đua vô địch với đội bóng thủ đô. Kết thúc mùa giải, TP.Hồ Chí Minh bằng lòng với vị trí á quân, kém Hà Nội đến 5 điểm. Bài học vẫn còn đó nên dù Sài Gòn đang có nhiều thuận lợi song chưa thể vội gạch tên các đối thủ ra khỏi cuộc đua vô địch, nhất là với thể thức thi đấu mới, tất cả đối thủ ở giai đoạn 2 đều mạnh.

Nếu giữ vững được phong độ như hiện tại, Sài Gòn hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ trong cuộc đua hướng đến ngôi vị cao nhất. Còn nếu không, tốp 3 vào cuối mùa vẫn là một thành tích xuất sắc của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành. Nhưng có lẽ, họ không muốn dừng lại ở tốp 3.