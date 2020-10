HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Quảng Nam

(QNO) - Hôm nay 12.10, CLB Quảng Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công làm HLV trưởng đội Quảng Nam, thay HLV Đào Quang Hùng vừa bị thay sau thất bại 1-4 trước Sông Lam Nghệ An chiều 11.10.

HLV Nguyễn Thành Công. Ảnh: T.VY

HLV Nguyễn Thành Công chia tay Thanh Hóa cách đây không lâu sau khi kế nhiệm HLV Fabio Lopez, giúp đội bóng xứ Thanh cải thiện thành tích đáng kể và vươn lên tốp giữa bảng xếp hạng. Tuy nhiên, do bầu Đệ can thiệp quá sâu vào chuyên môn nên HLV trẻ người Nghệ An nói lời chia tay đội bóng.

Việc bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công vào chiếc ghế HLV trưởng với hy vọng sự mát tay và tài năng của con trai cựu HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh sẽ giúp đội bóng xứ Quảng trụ hạng thành công như cái tên của ông.

Ngoài ra, CLB Quảng Nam cũng mời ông Dương Nghiệp Khôi - cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về làm giám đốc điều hành.

HLV Đào Quang Hùng dẫn dắt Quảng Nam thay HLV Vũ Hồng Việt kể từ vòng đấu thứ 8. Sau 7 vòng đấu, ông Hùng chỉ có duy nhất 1 chiến thắng trong trận ra quân, còn lại 2 hòa và 4 thua. Việc HLV Đào Quang Hùng chia tay đội bóng cũng là điều được dự báo từ trước bởi thành tích cũng không khá hơn người tiền nhiệm.

Điều thú vị là trận đấu đầu tiên dẫn dắt Quảng Nam, HLV Nguyễn Thành Công sẽ đối đầu với Thanh Hóa - đội bóng mình vừa dứt áo ra đi. Nhiều người hâm mộ bóng đá trên cả nước đang háo hức chờ xem cách HLV Nguyễn Thành Công đánh bại đội bóng cũ của mình như thế nào.