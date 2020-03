Lận đận Hoàng Văn Phúc

AN NHI | 24/03/2020 10:40

“Sốc” là những gì có thể nói về việc HLV Hoàng Văn Phúc đệ đơn từ chức HLV trưởng Sài Gòn. Bởi nếu vì lý do chuyên môn ắt không phải khi mà mùa giải mới qua vòng 1 và đội bóng của ông thầy người Hà Nội có kết quả không đến nỗi tệ: hòa 0-0 với Sông Lam Nghệ An tại sân Thống Nhất (nếu so sánh với 3 đội chủ nhà nhận thất bại là Quảng Nam, Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Trước đó, HLV Carlos Oliveira chưa có nổi một trận đấu chính thức nào cũng đã chia tay vị trí thuyền trưởng tại Becamex Bình Dương. V-League năm nay quả thật có nhiều diễn biến nhanh và bất ngờ đến chóng mặt. Thật khó hiểu khi HLV người Hà Nội có hơn hơn 2 tháng chuẩn bị lại chỉ tại vị duy nhất sau một trận đấu chính thức tại Sài Gòn.

Không ai phủ nhận Hoàng Văn Phúc là một HLV có tài. Điều này thể hiện ở việc ông từng ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ở cấp độ CLB, ông cũng đã đi qua một số đội bóng song ấn tượng lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân là cùng với Quảng Nam giành chức vô địch V-League 2017 và Siêu cúp quốc gia. Tài năng của ông là đã đưa đội bóng xứ Quảng tầm trung lên ngôi giữa lúc các đối thủ cạnh tranh Hà Nội, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, kể cả Sông Lam Nghệ An được đánh giá mạnh hơn khá nhiều. Cũng dưới bàn tay của ông, tiền vệ Đinh Thanh Trung tỏa sáng và giành danh hiệu cao quý Quả bóng vàng Việt Nam. Không nhiều HLV Việt Nam có được vinh dự này.

Nhưng HLV sinh năm 1964 này cũng gặp nhiều lận đận trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cũng như CLB. Sau khi lập kỳ tích cùng với Quảng Nam, ông không thể tiếp tục gặt hái thêm thành công trong 2 mùa giải sau đó; thậm chí, phải “đứt gánh nửa đường” khi đội bóng phải rơi vào cuộc chiến trụ hạng ở nửa đầu V-League 2019. Gần nửa năm ngồi nhà xem bóng đá qua màn hình, ông lại “ngứa nghề” nên nhận lời vào TP.Hồ Chí Minh làm thuyền trưởng CLB Sài Gòn. Không biết khi đồng ý làm HLV trưởng, Hoàng Văn Phúc có biết được thông tin CLB sắp đổi chủ cũng như chủ tịch mới sẽ thay thế những người từng “duyên nợ” với bầu Hiển? Chỉ có điều chắc chắn và nhanh chóng trở thành hiện thực, đó là việc phải sớm nói lời chia tay đội bóng với nhiều ấp ủ của một người làm nghề và yêu nghề.

Hoàng Văn Phúc được đánh giá là một HLV khá hiền và kiệm lời. Chưa bao giờ trên sân thấy ông quở trách học trò hay phản ứng trọng tài. Gương mặt khắc khổ và ông ít khi thể hiện niềm vui cho dù lúc đang ở trên bục giương cao chiếc cúp vô địch quốc gia. Nhưng ông Phúc lại là một trong những HLV rất nghiêm túc và cương quyết trong công việc chuyên môn. Mỗi người có trách nhiệm, chức phận riêng và đừng nên “xí phần” người khác. Vậy nên, không khó hiểu khi ông nhanh chóng quyết định chia tay Sài Gòn khi cảm thấy mình bị đụng chạm về chuyên môn dẫu chỉ sau một trận đấu chính thức.

Khá kỳ lạ khi người thay thế vai trò của HLV Hoàng Văn Phúc lại là Chủ tịch CLB Sài Gòn, ông Vũ Tiến Thành. Ông Thành từng là trợ lý cho nhiều đời HLV ngoại đội tuyển Việt Nam, mới vừa trở lại với bóng đá và nhậm chức Chủ tịch CLB hồi đầu mùa giải. Và cũng khá ngạc nhiên trong trận đấu đầu tiên sau khi chia tay tướng Phúc, các cầu thủ Sài Gòn chơi bóng như “lên đồng”, đánh bại chủ nhà SHB Đà Nẵng 4-1. Chủ tịch CLB kiêm HLV trưởng - chuyện chỉ có ở V-League!