Lực lượng công an tỉnh: Nỗ lực lớn, quyết tâm cao

Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trong suốt thời gian diễn ra giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam, Công an tỉnh cũng đã tổ chức tập luyện bài bản, cố gắng duy trì thành tích tốt đã có được tại giải đấu dày truyền thống này.

Với kinh nghiệm dẫn đường, đảm bảo an ninh tại các mùa việt dã trước, Công an tỉnh đã chủ động mọi phương án trong giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ XXIV. Anh: T.C

1. Với những thay đổi về đường chạy trong mùa giải năm nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã có những điều chỉnh thích hợp về phương án triển khai dẫn đường, phân luồng giao thông lẫn đảm bảo an ninh, an toàn. Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có 23 lần tổ chức giải trước đây giúp Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai cho các đơn vị trực thuộc.

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, Trung tá Vương Quốc Hội - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) cho hay, các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho giải việt dã đã được chuẩn bị kỹ càng. Do năm nay giải chỉ tổ chức thi đấu duy nhất ở đường Hùng Vương nên đơn vị đã lên kế hoạch kết nối, kiểm soát và điều phối. Quan trọng nhất là việc hướng dẫn, phân luồng cho các phương tiện di chuyển, đảm bảo đường chạy cho vận động viên thi đấu suốt thời gian diễn ra giải.

Công an TP.Tam Kỳ cùng lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt sẽ chốt chặn tại nhiều vị trí trọng điểm, dự lường các tình huống có thể xảy ra để chủ động xử lý. Bên cạnh đó, an ninh được thắt chặt theo nhiều lớp. Các lực lượng, phương tiện được duy trì nhằm ổn định trật tự ở những nơi tập trung đông người theo dõi giải việt dã. Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với các đơn vị khác rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình.

Từ sự phân công của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cũng đã giao cho cán bộ đơn vị kiểm tra lại các xe chuyên dụng, sẵn sàng tham gia dẫn đường, cắt đường, phân luồng giao thông tại giải việt dã. Vừa đảm bảo đường chạy thông thoáng, an toàn tuyệt đối cho vận động viên, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cũng có giải pháp đảm bảo giao thông để không gây trở ngại đến việc lưu thông của người dân thành phố trong suốt thời gian “cắt” đường Hùng Vương đoạn từ giao lộ với đường Trần Phú đến giao lộ với đường Trần Cao Vân.

Các phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy cũng đã được tính đến, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng xe chuyên dụng sẽ được bố trí ứng trực xử lý các tình huống có thể xảy ra về cháy nổ.

2. Là đơn vị khá giàu thành tích ở giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam, công tác tuyển chọn vận động viên, tổ chức tập luyện được Công an tỉnh song song chú trọng bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh. Sau khi nhận kế hoạch của giải việt dã cũng như chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đội điều lệnh - quân sự - võ thuật - văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao (Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh) đã tổ chức tuyển chọn thành lập đội tuyển gồm 30 vận động viên tham gia giải phong trào và 4 vận động viên tham gia hệ đội tuyển nữ. Phòng cũng đã phân công huấn luyện viên triển khai luyện tập cho các đội tuyển, tính toán để các vận động viên đạt điểm rơi phong độ tốt nhất, sẵn sàng bước vào tranh tài.

Trung tá Hồ Quốc Việt - Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị cho hay, các vận động viên tập luyện 2 buổi/ngày; ngoài ra Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng rất quan tâm, tạo mọi điều kiện cho vận động viên luyện tập.

“Đoàn vận động viên tham dự giải lần này đặt quyết tâm rất lớn, cố gắng giữ được thành tích tốt nhất, góp phần vào thành công chung của giải. So với những năm trước, ban tổ chức đã rút kinh nghiệm tạo được đường chạy mới nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, giúp vận động viên thể hiện được hết khả năng của mình. Tuy nhiên, do thời gian thi đấu có khác một chút so với mọi năm, cũng như việc chuyển cự ly từ 3.000m trước đây sang 2.000m, chúng tôi phải thay đổi giáo án liên tục để phù hợp, đảm bảo phong độ của vận động viên. Tập luyện kỹ càng cùng một chiến thuật thi đấu hợp lý, hy vọng sẽ giúp cho Công an tỉnh duy trì được thành tích tốt tại giải năm nay” - Trung tá Hồ Quốc Việt chia sẻ.