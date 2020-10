Ngày hội bóng chuyền nữ

Đến hẹn lại lên, sân chơi dành cho phái nữ - giải Bóng chuyền nữ tỉnh Cúp Nyna năm 2020 vừa được Sở VH-TT&DL tổ chức sôi nổi tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh (từ ngày 16 - 18.10). Đây cũng là hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Niềm vui đoạt cú đúp vô địch của đội Tam Kỳ. Ảnh: T.V

Sau 3 ngày đêm tranh tài vượt qua nhiều đối thủ, Thăng Bình cùng Tam Kỳ giành quyền vào chung kết khối đồng bằng và hai đội đã mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc khó tả.

Sau séc đầu tiên bị đánh bại dễ dàng (18 - 25), các cô gái Thăng Bình bắt đầu lấy lại sự tự tin ở séc 2 và thi đấu đầy nỗ lực, có thời điểm vượt lên nhưng cuối cùng vẫn thất bại 26 - 28. Những tưởng ý chí của các cô gái trẻ Thăng Bình sớm bị đánh gục ở séc 3, song thật bất ngờ, họ lại vùng lên một cách mãnh liệt và đánh bại đối thủ 25 - 18. Lúc này, sức ép tâm lý lại dồn về phía các cô gái Tam Kỳ. Trong khi hàng công Tam Kỳ liên tục đánh hỏng thì bên kia lưới, Thăng Bình thi đấu hưng phấn và cuối cùng tiếp tục hạ đo ván đối phương bằng tỷ số cách biệt 25 - 16.

Bước sang séc thứ 5 quyết định, đội Tam Kỳ với sự xuất sắc của chủ công Từ Thị Thu Vân đã giúp họ giành phần thắng thuyết phục 15 - 11, qua đó bước lên ngôi hậu của giải.

Bên cạnh các giải tập thể, Ban tổ chức còn trao các giải cá nhân, gồm giải vận động viên xuất sắc nhất khối đồng bằng cho Từ Thị Thu Vân (Tam Kỳ), khối miền núi Hồ Thị Kim Dung (Bắc Trà My); giải miss đồng bằng cho Doãn Xuân Hiền (Núi Thành), miss miền núi Trần Thị Hiển Vinh (Phước Sơn).

Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ phong trào bóng chuyền nữ tỉnh mới có dịp chứng kiến trận chung kết khối đồng bằng nghẹt thở và kịch tính như vậy. Trước đó, hai trận bán kết cũng diễn ra hấp dẫn khi Thăng Bình vất vả mới vượt qua được Núi Thành (3 - 1) và Tam Kỳ thắng Quế Sơn cũng với tỷ số tương tự.

Trong trận tranh siêu cúp Nyna giữa hai đội vô địch đồng bằng - Tam Kỳ và vô địch miền núi - Bắc Trà My sau đó, cả hai đội cũng mang lại cho người xem nhiều pha bóng hấp dẫn. Do trận chung kết với Thăng Bình vào buổi sáng phải kéo dài đến hơn 13 giờ nên các cô gái Tam Kỳ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại sức (trước đó Tam Kỳ cũng phải qua trận bán kết kết thúc lúc gần 12 giờ đêm). Vì vậy, họ nhập cuộc không tốt khi trận siêu cúp bắt đầu lúc 15 giờ và để Bắc Trà My liên tục dẫn điểm. Tuy nhiên, đội Tam Kỳ vẫn không đánh mất sự tự tin, kiên trì bám đuổi để rồi giành phần thắng séc 1 với tỷ số 28 - 26. Sang séc 2, các cô gái Tam Kỳ thi đấu thăng hoa và giành phần thắng chóng vánh 25 - 16, qua đó đoạt siêu cúp. Một giải đấu vô cùng vất vả song đáng nhớ đối với Tam Kỳ!

Khác với khối đồng bằng, khối miền núi gồm 5 đội thi đấu vòng tròn để xác định đội vô địch. Lịch thi đấu đưa Nam Giang gặp Bắc Trà My ở trận đấu cuối cùng và khá ngẫu nhiên đây được xem là trận chung kết sau khi cả hai đã toàn thắng 3 trận trước đó. Dù vậy, với sức mạnh vượt trội, các cô gái đến từ Bắc Trà My dễ dàng đánh bại đối thủ 2 - 0 (25 - 7 và 25 - 9), giành chức vô địch một cách thuyết phục. Đây là lần thứ hai liên tiếp Bắc Trà My lên ngôi tại giải.

Không có sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp như mọi năm, song giải năm nay vẫn có sức hút đáng kể khi có sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, miền núi có đến 5 địa phương gồm Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Bắc Trà My, Hiệp Đức (thi đấu vòng tròn xác định đội vô địch); đồng bằng có 7 đội (chia làm 2 bảng đấu). Đây là sự nỗ lực đáng ghi nhận của Sở VH-TT&DL và các địa phương trong việc duy trì, phát triển phong trào bóng chuyền nữ, nói như ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng ban tổ chức giải là tạo sân chơi cho phái nữ và là hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.