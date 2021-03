Sẵn sàng cho ngày chạy Olympic

Sáng Chủ nhật (ngày 21.3 tới), tại Quảng trường 24.3 (Tam Kỳ), UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động điểm cấp tỉnh Tháng hoạt động TD-TT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Học sinh tập đồng diễn chuẩn bị cho buổi lễ tại Quảng trường 24.3. Ảnh: T.V

Nhiều ý nghĩa

Theo ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, lễ phát động điểm cấp tỉnh Tháng hoạt động TD-TT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm nay là hoạt động lớn của tỉnh chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam 24.3, Ngày truyền thống ngành TD-TT và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục 27.3. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh, động viên nhân dân toàn tỉnh thường xuyên tham gia tập luyện TD-TT, hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh thần phục vụ học tập, lao động, sản xuất. Với ý nghĩa quan trọng như vậy nên công tác chuẩn bị đã được Sở VH-TT&DL - cơ quan thường trực, triển khai khá chu đáo với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan và đặc biệt là TP.Tam Kỳ.

Vừa qua, Sở VH-TT&DL đã tổ chức cuộc họp tổng rà soát lần cuối về công tác chuẩn bị. Ông Trần Sô - Trưởng phòng Quản lý TD-TT (Sở VH-TT&DL) thông tin, lễ phát động và Ngày chạy Olympic năm 2021 sẽ được tổ chức lúc 6 giờ 45 phút ngày 21.3 với sự góp mặt của 5.000 người tham gia, bao gồm cán bộ, nhân dân, công nhân viên chức lao động, học sinh, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang. Đại biểu khách mời là lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TD-TT, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Chương trình được mở đầu bằng màn đồng diễn của 2.000 học sinh tiểu học Tam Kỳ, tiếp theo sẽ đọc Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, toàn thể đại biểu và các lực lượng bước vào chạy đồng hành hưởng ứng với chiều dài 1km trên đường Hùng Vương. Sau khi lễ phát động và hoạt động chạy Olympic kết thúc, giải Việt dã học sinh THCS TP.Tam Kỳ với sự tham gia của 200 học sinh của 10 trường học trên địa bàn thành phố (mỗi trường 10 nam, 10 nữ) sẽ tiếp nối.

Ngày hội toàn dân

Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP.Tam Kỳ - ông Nguyễn Hữu Đắc cho biết thêm, thành phố sớm xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp với Sở VH-TT&DL nhằm tổ chức tốt buổi lễ diễn ra tại Quảng trường 24.3. Trong đó, chuẩn bị cho tiết mục đồng diễn của 2.000 học sinh tiểu học, thời gian qua các trường học đã tổ chức tập huấn cho các em dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Về việc huy động 2.000 người là cán bộ, nhân dân tham gia chạy hưởng ứng, thành phố phân bổ cho các địa phương gồm phường Tân Thạnh, Hòa Thuận, An Mỹ, các cơ quan, đơn vị như Phòng GD-ĐT, Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công an, quân sự của thành phố. Công tác đảm bảo về y tế, an ninh trật tự, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn cũng được triển khai đến tất cả cơ quan, đơn vị liên quan. Nói chung, tất cả lực lượng đã sẵn sàng để đảm bảo cho ngày hội diễn ra an toàn, trang trọng, tạo khí thế sôi nổi.

Bên cạnh lực lượng chủ lực của Tam Kỳ, ngày chạy Olympic cũng sẽ có 1.000 người cùng tham gia chạy hưởng ứng thuộc các sở, ngành chức năng của tỉnh như Sở GDĐT, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đáng chú ý, sự kiện này huy động được nguồn xã hội hóa với nhà tài trợ chính là Công ty TNHH Nestle Việt Nam. Theo một đại diện nhà tài trợ, đơn vị phối hợp với TP.Tam Kỳ tổ chức tập luyện tiết mục đồng diễn và chịu trách nhiệm đưa đón 2.000 học sinh tiểu học; tổ chức hậu cần phục vụ buổi lễ, cung cấp đồng phục, khẩu trang cho đại biểu, học sinh tham gia đồng diễn và tất cả lực lượng huy động tham gia chạy hưởng ứng. Ngoài ra, còn hỗ trợ trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đoạt giải cao tại giải Việt dã học sinh THCS Tam Kỳ.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL đánh giá công tác chuẩn bị cho lễ phát động và ngày chạy Olympic được triển khai khá tốt và đây là hoạt động quy mô lớn nhất tỉnh đầu tiên trong năm 2021, cũng là hoạt động trong chương trình hướng đến kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam. Trong điều kiện hiện nay, việc tổ chức sự kiện đông người phải thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Do đó, ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang để mọi người tham gia đều phải đeo khẩu trang, an toàn phòng dịch.