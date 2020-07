Tặng sân bóng chuyền cho người dân biên giới

Từ nguồn vận động hỗ trợ của nhà hảo tâm, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Giang đã xây tặng sân bóng chuyền cho người dân xã Đắc Pring (đơn vị kết nghĩa), để có thêm không gian sinh hoạt, rèn luyện thể thao.

Thanh niên xã Đắc Pring giao lưu bóng chuyền trong ngày bàn giao công trình. Ảnh: Đ.N

Thiếu tá Trần Văn Thanh - Chi ủy viên Chi bộ An ninh (Công an huyện Nam Giang) cho hay, để thực hiện công trình ý nghĩa này, ngoài kết nối và nhận được sự hỗ trợ từ Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Phú Toàn, với tổng kinh phí đầu tư gần 100 triệu đồng, đơn vị còn phối hợp chính quyền địa phương xã Đắc Pring hỗ trợ mặt bằng để triển khai xây dựng, hoàn thiện đúng dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Công trình có tổng diện tích mặt bằng bê tông rộng hơn 442m2 (chiều dài 26m, chiều ngang 17m và độ dày mặt sân hơn 15cm); cùng các hạng mục trụ, lưới bóng chuyền, ghế ngồi trọng tài điều hành trận đấu, hệ thống lưới bọc…

“Đây thực sự là món quà ý nghĩa mà Công an huyện Nam Giang dành tặng đơn vị xã kết nghĩa Đắc Pring, giúp địa phương có không gian vui chơi, giải trí, nâng cao thể lực cho cộng đồng” - Thiếu tá Trần Văn Thanh chia sẻ.

Ông Hiên Nhơm - Chủ tịch UBND xã Đắc Pring cho biết, do đặc thù về địa hình cũng như điều kiện kinh tế miền núi khó khăn, nhiều năm nay, địa phương luôn thiếu không gian vui chơi, giải trí trong cộng đồng, nhất là sân chơi thể thao. Vì thế, công trình sân bóng chuyền do Công an huyện xây tặng không chỉ tạo không gian vui chơi cho thanh niên, mà còn giúp sức để địa phương hoàn thiện dần thiết chế văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

Để có mặt bằng xây dựng sân bóng chuyền, gia đình ông Nhơm đã hiến diện tích đất vườn, đồng thời vận động thanh niên địa phương hỗ trợ công sức để cùng đơn vị thi công sớm hoàn thiện công trình theo tiến độ. Hôm công trình được bàn giao, tận mắt nhìn thấy thanh niên địa phương vui chơi trong trận giao lưu bóng chuyền, ông Nhơm không giấu được niềm vui.

“Hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều công trình ý nghĩa như thế này được xây dựng, giúp đồng bào có thêm điều kiện để vui chơi, rèn luyện sức khỏe” - ông Nhơm bộc bạch.