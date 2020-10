[Trực tiếp] - Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIV

(QNO) - Sáng nay 2.10, tại Quảng trường 24.3 (TP.Tam Kỳ) diễn ra Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIV - năm 2020 cúp Agribank. Quy mô giải năm nay khá lớn khi thu hút 120 đoàn với gần 1.800 vận động viên (VĐV). Đây là một trong những hoạt động thể thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

- 9h00: Kết thúc thành công Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam tranh cúp Agribank năm 2020

Trao giải VĐV ở nội dung 3.000m nữ các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng và khu vực miền núi.

Trao giải các VĐV nội dung 2.000m nam khối LLVT tỉnh.

Trao giải các VĐV nội dung 2.000m nam khối phong trào.

Các VĐV nữ về đích với sự trợ giúp của đồng đội.

VĐV Lý Diễm Hằng (Tam Kỳ) về đích đầu tiên nội dung 3.000m nữ khối đồng bằng.

Năm nay, Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam tiếp tục là đơn vị y tế đồng hành đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho VĐV trên suốt đường đua. Ngoài 1 xe cứu thương liên tục theo suốt VĐV trên đường chạy, tại điểm xuất phát và vạch đích sẽ bố trí 3 cán bộ y tế cùng băng ca và giường xếp, các dụng cụ sơ cứu thương.

Về đích nội dung 2.000m nam khối LLVT.

Xuất phát nội dung thi cuối cùng: 3.000m nữ khối miền núi.

VĐV khối nữ THPT nhận thưởng.

Bắt đầu nội dung thi 2.000m nam khối ban ngành và LLVT với 32 đoàn.

Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam trao giải VĐV xuất sắc khối huyện, thị, thành phố.

VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc trả lời phỏng vấn Đài PT-TH Quảng Nam.

Trao giải nội dung thi cự ly 5.000m khối huyện, thị, thành phố.

- 8h17: Xuất phát nội dung 1.500m nữ khối sở, ban ngành

Những đôi chân trần của các nữ VĐV miền núi trên đường chạy 1.500m THPT.

- 8h10: Bắt đầu nội dung thi 5.000 nữ THPT

Không chỉ chiếm số lượng đông đảo nhất, các cuộc so tài của lực lượng VĐV tuổi học trò luôn mang lại cho nhiều người. Giải đấu nhằm tạo điều kiện cho tuổi trẻ học đường thể hiện khả năng ở môn thể thao mà mình yêu thích. Đây cũng được xem là cuộc kiểm tra, đánh giá hiệu quả nhất về công tác giáo dục thể chất trong nhà trường; qua đó phát hiện những em có tố chất để tuyển chọn thi đấu tại các giải cao hơn.

Trao thưởng nội dung thi 5.000m khối các huyện miền núi.

VĐV nam về đích ở cự ly 10.000 nam.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, năm nay thay vì các VĐV thuộc Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng và miền núi tham gia thì các địa phương đã cử đội tuyển tham gia, do đó lực lượng mạnh hơn các năm và hứa hẹn sẽ có những màn bứt phá ngoạn mục đường chạy.

Ban tổ chức trao giải nội dung thi 2.000m nam khối phong trào.

VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc - Trung tâm Huấn luyện và đào tạo VĐV Đà Nẵng về đích đầu tiên cự ly 5.000m nữ.

Niềm vui của các VĐV về đầu khối phòng GD-ĐT.

Với các bước chạy nhẹ nhàng, thanh thoát cùng những cú nước rút thần tốc, màn thể hiện của các VĐV chuyên nghiệp luôn mang lại cho người xem sự phấn khích. Chính vì lẽ đó, dù chỉ là một trong 6 khối tranh tài nhưng nói đến Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam không thể không nhắc đến nội dung đội tuyển tỉnh, thành phố.

Các VĐV chuyên nghiệp cự ly 10.000m bám đuổi nhau rất sát trên đường chạy.

Khán giả Tam Kỳ theo dõi cổ vũ các VĐV.

VĐV Bríu Bằng đến từ Tây Giang về nhất cự ly 5.000m nam.

Trao giải nội dung 2.000m nam khối phòng GD-ĐT.

Đường chạy của VĐV.

Khán giả theo dõi cuộc đua từ đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ.

Dù khá mệt song tốp VĐV về cuối vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành phần thi.

Trao giải nội dung 1.500m nữ khối phòng GD-ĐT.

Kết quả cự ly 1.500m nữ khối phòng GD-ĐT.

Để đảm bảo thời gian thi đấu, Ban tổ chức sẽ liên tục cho các nội dung thi đấu xuất phát theo hình thức nối đuôi thay cho việc tổ chức cuốn chiếu các nội dung thi đấu như trước đây. Để đáp ứng tốt công tác chuyên môn và điều hành giải, Ban tổ chức đã huy động và tổ chức tập huấn cho các trọng tài. Giải lần này có số lượng trọng tài đông nhất điều hành giải đấu quy mô cấp tỉnh.

Bắt đầu nội dung 5.000m nữ và 10.000m nam đội tuyển các tỉnh, thành phố, ngành.

VĐV Zơrâm Hồng Linh (Công an Quảng Nam) cán đích ở nội dung 3.000m nam khối huyện, thị đồng bằng, miền núi.

Xuất phát nội dung 5.000m khối huyện, thị, thành phố đồng bằng và miền núi.

CSGT khá vất vả vì một số phương tiện vẫn cố ý đi vào đường Hùng Vương trong khi Ban tổ chức đã cắt đường.

Thời tiết và trục đường chạy có quang cảnh khá thoáng đẹp.

VĐV Lê Khắc Quý Trọng - đơn vị Phòng GD-ĐT Đại Lộc về đích ở nội dung 2.000m nam.

Trong những năm qua đã có hàng chục VĐV hàng đầu quốc gia, trong đó có nhiều nhà vô địch, á quân ở các đấu trường quốc gia, khu vực, châu lục chọn Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam làm nơi thể hiện tài năng của mình. Điều này đã góp phần tạo cho giải thêm phần hấp dẫn hơn.

Đợt chạy thứ tư, 3.000m nam khối phong trào bắt đầu.

VĐV Phan Thị Bảo Trâm - Phòng GD-ĐT Hội An đã cán đích ở nội dung 1.500m.

Lực lượng trọng tài đang làm việc tại giải.

Các VĐV Điện Bàn, Duy Xuyên đeo bám nhau quyết liệt trên đường đua mở đầu.

Mở đầu là nội dung thi đấu 1.500m nữ khối phòng GD- ĐT.



Đội mô tô dẫn đường đã sẵn sàng hỗ trợ.

Với những thay đổi về đường chạy trong mùa giải năm nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã có những điều chỉnh thích hợp về phương án triển khai dẫn đường, phân luồng giao thông lẫn đảm bảo an ninh, an toàn. Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có 23 lần tổ chức giải trước đây giúp Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai cho các đơn vị trực thuộc.

Các phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy cũng đã được tính đến. Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng xe chuyên dụng sẽ được bố trí ứng trực xử lý các tình huống có thể xảy ra về cháy nổ.

- 7h10: Bắt đầu nội dung thi đấu chính thức

- 7h00: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cụ ông, cụ bà Câu lạc bộ Dưỡng sinh TP.Tam Kỳ và các em học sinh bắt đầu chạy hưởng ứng, mở đầu giải

Ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam và ông Lê Đức Quang - Phó Giám đốc Agribank Quảng Nam trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ban tổ chức giải trao cờ các nhà tài trợ Agribank Quảng Nam, Công ty CP Kính nổi Chu Lai và Công ty CP Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp - Chi nhánh Đà Nẵng.

- 6h40: Lễ chào cờ

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp tài trợ giải.

Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam là hoạt động thể thao phong trào được duy trì và tổ chức quy mô hàng năm, nhằm đánh giá và động viên phong trào rèn luyện thân thể trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức.

Từ giải đấu này, nhiều VĐV năng khiếu cũng đã được phát hiện và tuyển chọn vào các đội tuyển điền kinh của tỉnh tham gia thi đấu tại các giải quốc gia và quốc tế. Qua mỗi năm, quy mô, uy tín của giải ngày càng được nâng cao, thu hút nhiều địa phương, ngành có phong trào thể thao mạnh trên toàn quốc đăng ký tham gia.

- 6h30: Chương trình văn nghệ chào mừng bắt đầu

E-kíp tường thuật trực tiếp của Báo Quảng Nam đang tác nghiệp tại giải.

Lực lượng CSGT chuẩn bị sẵn sàng nhiệm vụ dẫn đường chạy.

E-kíp truyền hình trực tiếp của Đài PT-TT Quảng Nam đã sẵn sàng cho việc tường thuật giải.

Công nghệ truyền hình TVU bằng sóng 4G cho hình ảnh có độ nét cao, chân thực.

VĐV tranh tài tại 14 nội dung thuộc 6 khối: khối đội tuyển tỉnh, thành phố (nam 10.000m, nữ 5.000m); khối cơ quan, ban ngành, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (nam 2.000m, nữ 1.500m); khối học sinh phổ thông (phòng GD-ĐT nam 2.000m, nữ 1.500m; trường THPT nam 2.000m, nữ 1.500m); khối lực lượng vũ trang (nam 2.000m, nữ 1.500m); khối đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng (nam 5.000m, nữ 3.000) và miền núi (nam 5.000m, nữ 3.000); khối phong trào (nam 3.000).

Giải năm nay ban tổ chức thay đổi đường chạy để tăng sức hấp dẫn cho cuộc đua. Lần đầu tiên kể từ khi tổ chức giải, thay vì nhiều đường chạy như trước đây, lần này chỉ tổ chức thi đấu trên duy nhất đường Hùng Vương. Đây là tuyến phố rộng rãi, đẹp nhất Tam Kỳ, có nhiều cây xanh thoáng mát, tạo điều kiện thuận lợi cho các VĐV tranh tài với chất lượng chuyên môn tốt hơn.

Giải diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nên công tác phòng chống dịch cũng được thực hiện nghiêm ngặt.

- 5h30: VĐV và các đơn vị phục vụ, hỗ trợ Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIV đã có mặt tại Quảng trường 24.3.