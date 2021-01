Bài hát cũ cho năm mới

ngồi với nhau cho hết giao thừa

đón năm mới bằng bài hát cũ

Happy new year! (*)

40 năm rồi ABBA không hát cùng nhau nữa

nhưng chúng ta cứ hát. Có hề gì!

You and I...

40 năm rồi

người ABBA không ở cùng nhau nữa

có hề gì!

những buồn bã và tin yêu đã hát muôn phương

bài hát cũ vẫn vang lên cùng năm mới

Happy new year!

hy vọng và sum vầy

“You and I”...

ngồi với nhau cho hết giao thừa

lặng yên như bóng đêm

chuyển năm

an nhiên như hoa

chỉ mùi hương xao động

Happy new year!

bài hát cũ thầm thì

“You and I”...

Nơi gian bếp cũ

giao thừa đã qua rồi

mẹ trở dậy cùng năm mới

không một nghi lễ chào đón

nhưng bếp lửa người nhóm lên ấm áp thiêng liêng

Happy new year!...

____________

(*): Ca khúc bất hủ “Happy new year” của nhóm nhạc ABBA.