Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Sáng 8.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp (DN) định kỳ tháng 6.2021; các kiến nghị của DN đã được các sở, ngành của tỉnh lắng nghe, bước đầu tìm hướng tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 6.2021. Ảnh: D.L

Tâm tư của doanh nghiệp

Tại buổi tiếp DN, ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Bình An (Duy Xuyên) cho biết: “Bệnh viện Bình An xin được nâng cấp bệnh viện lên 6 tầng để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Nhưng hiện nay do vướng quy hoạch khu đô thị trung tâm thị trấn Nam Phước, khống chế tầng cao các công trình công cộng không quá 5 tầng nên bệnh viện chưa thể hoàn thiện được.

Công ty cần phải bổ sung gấp giấy chứng nhận sở hữu công trình cho một số cơ quan chức năng và thực hiện thủ tục tài chính với ngân hàng. Vì chưa thực hiện được các thủ tục nêu trên khiến DN gặp khó khăn, mong rằng các cơ quan chức năng, UBND tỉnh giúp DN tháo gỡ”.

Đại diện DN xây dựng, ông Trần Thanh Tiến cho biết, hiện nay các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng gặp nhiều khó khăn do giá các loại vật liệu, nhân công, nhiên liệu đều tăng cao. Cụ thể, giá nhân công trong thực tế so với giá được UBND tỉnh ban hành định mức nhân công chưa sát thực tế, chi phí thuê nhân công gấp 2,5 - 3 lần so với giá quy định.

Nguồn lao động khan hiếm nên giá tiền công tăng. Giá vật liệu tăng ở tất cả mặt hàng như xi măng, gạch ngói, vật tư điện nước tăng từ 10 - 20%, giá sắt thép tăng từ 30 - 40% và vẫn đang có dấu hiệu tăng thêm. Giá cước vận chuyển, giá ca máy trong thực tế đều cao hơn nhiều so với giá quy định.

Ông Trần Thanh Tiến kiến nghị: “Phần lớn gói thầu xây lắp hiện nay hình thức hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định, nhưng giá trong thực tế tăng khiến cộng đồng DN gặp rất nhiều khó khăn trong thi công. Chi phí tăng cao, hiệu quả kinh doanh giảm sút, bù lỗ đầu vào nhiều dẫn đến tiến độ thi công chậm khi không có cơ chế, cơ sở để điều chỉnh giá. Cộng đồng DN xây dựng kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm tháo gỡ khó khăn này cho DN”.

Tháo gỡ khó khăn phải đúng luật

Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho rằng, xét thấy đối với thị trấn Nam Phước, việc xây dựng các công trình của Bệnh viện Bình An lên 10 tầng cũng không ảnh hưởng về quốc phòng hay văn hóa, lịch sử. UBND huyện đã có nhiều văn bản đề nghị điều chỉnh. Ông Cảnh đề nghị các sở, ngành, UBND tỉnh có thể xem xét trong thời gian chờ điều chỉnh, cho phép bệnh viện xây dựng 6 tầng.

Ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho hay, vấn đề quy hoạch thị trấn Nam Phước UBND tỉnh đã cho phép Duy Xuyên điều chỉnh quy hoạch. Vì vậy, địa phương sớm điều chỉnh, gửi Sở Xây dựng xin ý kiến các sở, ngành, trình UBND tỉnh cho ý kiến xong mới thực hiện các thủ tục liên quan.

Đối với vấn đề giá tăng cao khiến DN xây dựng gặp khó khăn, Sở Xây dựng xác định đó là thực tế đang diễn ra. Giá nhân công đã quy định thấp hơn giá thực tế, nên Sở Xây dựng đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh sớm điều chỉnh giá nhân công sát với giá thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khẳng định UBND tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn nhưng phải đúng với quy định của pháp luật. Vấn đề của Bệnh viện Bình An đã kéo dài 2 năm, nhưng muốn được cấp phép phải có Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; muốn có quy chế phải có điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nam Phước. Nhưng để có được điều chỉnh phải đi qua nhiều cấp, ngành ở huyện, tỉnh.

Theo định hướng chung, Nam Phước sẽ phát triển thành khu vực đô thị động lực trung tâm theo chuỗi phát triển của trục đô thị liên hoàn của tỉnh. Để xử lý linh hoạt, UBND tỉnh giao UBND huyện Duy Xuyên kịp thời làm việc với Bệnh viện Bình An thực hiện theo đúng quy định.

Đối với vấn đề giá tăng gây khó khăn cho DN xây dựng, ông Trần Văn Tân yêu cầu đối với thông báo giá liên sở cần phải thực hiện sớm hơn. Các ngành, các địa phương là chủ đầu tư phải có ý kiến kiến nghị, đề xuất về khó khăn của DN, báo cáo về Sở Xây dựng tổng hợp, gửi cho UBND tỉnh cụ thể.