Dự kiến thu ngân sách năm 2020 đạt 15.670 tỷ đồng

(QNO) - Cuối tuần qua, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình, kết quả thu ngân sách năm 2020 cũng như dự báo khả năng thu ngân sách năm 2021.

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh. Ảnh: VĂN DŨNG

Dự kiến thu ngân sách 2020: 15.670 tỷ đồng

Báo cáo với đoàn công tác, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Ngô Bốn cho biết, năm 2020 tình hình thu ngân sách gặp vô vàn bất lợi, khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của 2 đợt dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra.

Vì thế kết quả thu ngân sách qua 10 tháng chỉ đạt 9.572,9 tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 63,8% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số thì tổng thu chỉ là 8.404,7 tỷ đồng, đạt 44,4% dự toán, gần bằng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay số thuế gia hạn lũy kế còn phải nộp hơn 3.583 tỷ đồng theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, số thuế này sẽ được huy động vào ngân sách từ nay cho đến 31.12.2020. Như vậy, tổng thu nội địa tính cả số gia hạn phải nộp là 13.156 tỷ đồng, đạt hơn 64% dự toán.

Theo ông Ngô Bốn, trên cơ sở phân tích các yếu tố kinh tế, chính sách tác động đến số thu ngân sách, ước tổng thu ngân sách năm 2020 là 15.670 tỷ đồng, đạt 76,3% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 82,4% so với năm 2019. Nếu trừ tiền sử dụng đất, xổ số thì ước tổng thu sẽ là 14.235 tỷ đồng, đạt hơn 75% dự toán và gần bằng 83% so với năm 2019.

Điều đáng nói là hầu hết nguồn thu sắc thuế chủ yếu đều giảm, thậm chí có những nguồn thu giảm sâu. Như lĩnh vực thu từ kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng đến 58% tổng dự toán thu, nhưng qua 10 tháng mới thu được 4.247 tỷ đồng, chỉ đạt 35,8% dự toán, nếu kể cả số thuế gia hạn thì cũng chỉ là 7.772 tỷ đồng, đạt 65% dự toán.

Trong đó, Công ty CP Ô tô Trường Hải nộp được 2.696 tỷ đồng, đạt 28% dự toán, tính luôn cả số thuế gia hạn nộp là 6.022 tỷ đồng, đạt 64,5% dự toán. Ước thu cả năm của Công ty CP Ô tô Trường Hải vào khoảng 7.480 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, bằng 84% so với năm 2019, như vậy ô tô dự kiến hụt thu 1.848 tỷ đồng. Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng dịch bệnh làm cho sức mua giảm, nhưng điều đáng chú ý là do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ ô tô nhập khẩu và ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đề xuất thu ngân sách 2021: 16.000 tỷ đồng

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Ngô Bốn cho rằng, 2021 sẽ là năm tiếp tục gặp khó khăn, kể cả tình hình kinh tế thế giới, trong nước cũng như của tỉnh. Các cơ chế, chính sách về tài chính của Quốc hội, Chính phủ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vẫn tiếp tục duy trì và khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn hiện hữu. Do đó, Cục Thuế xây dựng và đề xuất với tỉnh về dự toán thu ngân sách nội địa năm 2021 ở mức 16.000 tỷ đồng, tăng 2,11% so với dự kiến thực hiện năm 2010; số thu trừ đất, xổ số là 14.485 tỷ đồng, tăng 1,76%.

Đây cũng là mức dự toán thu khả thi có thể thực hiện được trong điều kiện tình hình kinh tế ổn định bình thường và có sự cố gắng của ngành thuế trong việc tập trung bao quát, khai thác tốt nguồn thu; phối hợp với các ngành liên quan làm tốt Đề án tăng cường cơ sở thu, chống thất thu ngân sách được UBND tỉnh phê duyệt.

Tại buổi làm việc, đại biểu HĐND tỉnh Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cho rằng: “Cần quan tâm chống thất thu ngân sách ở lĩnh vực đất đai, tôi có biết thất thu ngân sách ở lĩnh vực này còn nhiều; có tình trạng chấp nhận nợ thuế, trả tiền chậm nộp mỗi ngày 0,03% vẫn “dễ thở” hơn là đi vay ngân hàng”. Vì vậy, ông Vũ Văn Thẩm đề nghị ngành thuế phải có sự tham mưu và cương quyết với nợ thuế, đừng để người nộp thuế lợi dụng sự “nhẹ tay” của chính sách mà nợ thuế tạo ra thiếu công bằng; song với đó cũng cần khen thưởng động viên người nộp thuế tốt.

Cục trưởng Ngôn Bốn ghi nhận các ý kiến tham gia, nhất là ý kiến chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực đất đai. Ông Bốn nói: “Trong lúc doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh thì đất là nguồn thu quan trọng và không để thất thu vì đó là tài nguyên quốc gia. Cục Thuế đã nhận diện và đã đề xuất UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trao đổi thông tin, dự liệu để quản lý nguồn thu từ đất”.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao. Đại dịch Covid-19 và liên tiếp bão lũ hoành hành ảnh hưởng quá lớn đến kinh tế, đời sống, từ đó thu ngân sách cũng ảnh hưởng theo, đây là yếu tố khách quan. Và đề nghị ngành thuế hết sức chú trọng, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Đức mong rằng, từ nay đến cuối năm ngành thuế cần nỗ lực hơn nữa để huy động đầy đủ, kịp thời các khoản thu, lĩnh vực thu phát sinh còn nằm ở doanh nghiệp, người dân được huy động vào ngân sách nhà nước. Cố gắng đưa số thu ngân sách thực tế đạt được đến cuối ngày 31.12.2020 cao hơn mức dự kiến của Cục Thuế báo cáo hôm nay.

“Còn về dự toán thu năm 2021 theo đề xuất của ngành thuế là 16.000 tỷ đồng, đây là cơ sở có thể chấp nhận được để Ban Kinh tế - ngân sách trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 12 tới đây” - ông Nguyễn Đức nói.