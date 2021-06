Quảng Nam thu ngân sách tháng 5 hơn 1.416 tỷ đồng

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh cho biết, tháng 5.2021 cơ quan thuế thu ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 1.416 tỷ đồng, đạt 8,85% dự toán (giảm 321 tỷ đồng so với tháng 4). Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 toàn ngành thuế Quảng Nam đã huy động vào NSNN hơn 9.154 tỷ đồng, đạt 57% dự toán HĐND tỉnh giao.

Ô tô Chu Lai - Trường Hải là đơn vị đã đóng góp lớn cho NSNN với 5.056 tỷ đồng, chiếm hơn 55% tổng thu, đạt hơn 65% dự toán; trong đó 3 công ty sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch nộp 4.863 tỷ đồng, đạt 66% dự toán, số nộp ngân sách tháng 5 tăng hơn 84 tỷ đồng so tháng 4.

Trong khi đó, Nhà máy bia Heineken có quy mô nộp NSNN sau ô tô Trường Hải, nhưng qua 5 tháng doanh nghiệp này mới nộp NSNN 394,9 tỷ đồng, đạt 35,9% dự toán; tiếp theo các doanh nghiệp có quy mô số nộp ngân sách lớn như: Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An giảm nộp so với tháng 4 hơn 10 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico giảm 5,8 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Sedo Vinako giảm 5 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Lixil tại Quảng Nam giảm 5,7 tỷ đồng.

Vì thế, đã đẩy khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài qua 5 tháng chỉ đóng góp NSNN 636,3 tỷ đồng, đạt 37,5% dự toán, thấp nhất trong các lĩnh vực thu phát sinh kinh tế, chỉ bằng 88% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Cục Thuế, nếu loại trừ số thu tiền sử dụng đất, thuê đất một lần, số thu của 3 công ty ô tô du lịch Trường Hải và số thu xổ số kiến thiết, thì tổng thu ngân sách 5 tháng là 3.224 tỷ đồng (chưa tính số thuế gia hạn nộp), đạt 46,5% dự toán.

Với các chi cục thuế, qua 5 tháng thu được 951,2 tỷ đồng, đạt 41,5% dự toán năm. Trong đó, Chi cục Thuế Thăng Bình là đơn vị có tỷ lệ thu dẫn đầu trong khối các chi cục thuế, đạt 64% dự toán; cùng với đó Nam Trà My (đạt 56,5%); Bắc Trà My (55,9%); Tiên Phước (51%); Nông Sơn (47%); Phú Ninh (46,7%) và Đại Lộc (46,6%). Trong khi đó, Chi cục Thuế TP.Hội An 5 tháng thu NSNN chỉ đạt 34% dự toán (147,4/432,2 tỷ đồng).

Ông Phùng Nhanh - Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP.Hội An cho biết, những tháng đầu năm 2021 du lịch Hội An có dấu hiệu phục hồi, tín hiệu đáng mừng cho việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, thì ngay đầu tháng 5 dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến hoạt động du lịch, dịch vụ tại đây ảnh hưởng nặng nề, thu ngân sách tháng 5 chỉ đạt vài chục tỷ đồng.

Cục Thuế nhận định, tình hình thu ngân sách tháng 6 và các tháng tiếp theo tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và tác động từ giãn nộp thuế. Mặc dù địa bàn Quảng Nam đã qua hơn 14 ngày không có ca lây nhiễm, nhưng hai đầu đất nước dịch bệnh vẫn đang hoành hành, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro.

Vì vậy, Cục Thuế tiếp tục bám sát tình hình, phân tích, đánh giá kỹ các khoản thu, sắc thuế còn dư địa, khoản thu mới phát sinh; rà soát tác động của việc thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất để có những giải pháp điều hành thu hiệu quả, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu đã cam kết.

Rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân còn nợ tiền thuế, tiền thuê đất gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP để nộp vào NSNN trước ngày 30.7.2021 thì mới giải quyết gia hạn nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, làm tốt công việc này vừa thu được tiền thuế còn nợ vừa giải quyết cho người nộp thuế được gia hạn nộp thuế lúc dịch bệnh khó khăn.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cũng yêu cầu tất cả công chức, người lao động nghiêm túc thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế và không được lơ là với công tác phòng, chống dịch tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.