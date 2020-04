Thu ngân sách giảm mạnh do ảnh hưởng dịch Covid-19

Cục Thuế tỉnh cho biết, thu ngân sách nội địa do cơ quan thuế quản lý từ đầu năm đến ngày 20.4.2020 đạt hơn 4.570 tỷ đồng, bằng 81,4% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 21% dự toán thu do HĐND tỉnh giao.

Hầu hết các nguồn thu, sắc thuế đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, nhất là lĩnh vực kinh tế ngoài nhà nước có dự toán thu lên đến 11.863 tỷ đồng, chiếm đến 58% tổng dự toán thu, nhưng đến nay chỉ mới thu được 2.585 tỷ đồng, chỉ bằng 71,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 21% dự toán năm.

Trước tình hình thu ngân sách giảm mạnh do đại dịch Covid-19 gây ra, Cục Thuế đang tập trung rà soát nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của người nộp thuế để có những giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nhất là việc thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuế đất theo Nghị định 41 của Chính phủ và sẽ triển khai miễn, giảm thuế do thiệt hại dịch bệnh gây ra theo quy định của pháp luật thuế. Cùng với đó, triển khai đến người nộp thuế Nghị quyết 94 về xử lý nợ thuế để người nộp thuế có điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19.