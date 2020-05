Tôn vinh người nộp thuế

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định số 938/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 17 doanh nghiệp và 1 hộ kinh doanh đã có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế năm 2019. Đây là ghi nhận của chính quyền địa phương đối với sự nghiệp đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Năm 2019, 17 doanh nghiệp và một hộ kinh doanh đã đóng góp 2.710 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh, chiếm gần 15% tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh do ngành thuế quản lý thu, tăng 211 tỷ đồng so với số nộp ngân sách của các doanh nghiệp, cá nhân này trong năm 2018.

Cụ thể: Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam (Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc) nộp 1.291 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty Xăng dầu Khu vực V tại Quảng Nam: 551 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Phân phối ô tô du lịch Chu Lai - Trường Hải: 335,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam: 89,5 tỷ đồng, Công ty CP Than điện Nông Sơn: 80,7 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tại Quảng Nam: 73,4 tỷ đồng, Công ty TNHH Indochina Resort Hội An: 67,8 tỷ đồng, Công ty CP Prime Đại Lộc: 54,8 tỷ đồng, Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An: 41,2 tỷ đồng, Công ty TNHH một thành viên Sedo Vinako: 41,1 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Tân Minh Nhân: 25,3 tỷ đồng, Công ty May Hòa Thọ tại thị xã Điện Bàn: 21 tỷ đồng, Công ty TNHH bao bì Tấn Đạt: 10 tỷ đồng, Công ty TNHH một thành viên Sài Gòn CO.OP Tam Kỳ: 6,8 tỷ đồng, Bưu điện Quảng Nam: 5,9 tỷ đồng, Công ty TNHH Liên doanh nguyên liệu giấy Quảng Nam: gần 2,4 tỷ đồng, Công ty TNHH May Như Thành: 1,8 tỷ đồng và hộ kinh doanh ông Nguyễn Văn Tâm (xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn): 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh ông Ngô Bốn cũng đã ký Quyết định số 1671/QĐ-CT tặng Giấy khen cho 85 doanh nghiệp và 55 hộ kinh doanh đã có thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2019, hơn 100 triệu đồng tiền thưởng kèm theo giấy khen. Đồng thời cục cũng đã có các tờ trình lên Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 7 doanh nghiệp, đề xuất Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế tặng giấy khen cho 8 doanh nghiệp và 6 cá nhân kinh doanh.

Năm 2019, Cục Thuế Quảng Nam triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong điều kiện các ngành kinh tế chủ lực như sản xuất, lắp ráp ô tô, thủy điện gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đã cùng với ngành thuế phấn đấu đến cận ngày cuối năm và đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được HĐND tỉnh và Bộ Tài chính giao với tổng số thu 18.998,5 tỷ đồng, đạt hơn 102%.