Theo ông Ngô Bốn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành thuế Việt Nam (10.9.1945 – 10.9.2020) và 30 năm Ngày thành lập hệ thống thuế Nhà nước (1.10.1990 - 1.10.2020) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro khó lường, Cục Thuế Quảng Nam tổ chức tuần lễ “Đồng hành với người nộp thuế” để lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của người nộp thuế.

Cục Thuế tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người nộp thuế trong tuần lễ “Đồng hành với người nộp thuế”. Ảnh: V.DŨNG

Tuần lễ đồng hành được tổ chức từ ngày 7 - 11.9 tập trung vào những nội dung như lắng nghe, tiếp nhận ý kiến phản ánh của người nộp thuế trong giai đoạn khó khăn bởi đại dịch Covid-19; giải đáp hướng dẫn người nộp thuế thực thi pháp luật thuế; cập nhật số thuế phải nộp tương ứng với tình trạng hoạt động của người nộp thuế; phản ánh, kiến nghị các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và thái độ, phong cách của công chức thuế, cơ quan thuế để nâng cao chất lượng phục vụ. Sau khi kết thúc tuần lễ đồng hành với người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ tổng hợp các nội dung phản ánh của người nộp thuế và sẽ trả lời đến địa chỉ email của người nộp thuế, đăng công khai trên trang điện tử Cục Thuế (quangnam.gdt.gov.vn).

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ngô Bốn cho biết, dịch bệnh Covid-19 làm kinh tế suy giảm, hụt thu ngân sách khá lớn so với tiến độ đề ra, cụ thể qua 8 tháng tổng thu ngân sách nội địa do Cục Thuế quản lý và thực hiện thu là 10.223 tỷ đồng, đạt gần 50%, bằng 82% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, số đã thu ngân sách nhà nước 7.720 tỷ đồng, đạt 37,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 61,8% so cùng kỳ năm 2019; số thuế gia hạn nộp theo Nghị định 41 của Chính phủ là 767,7 tỷ đồng và số thuế tiêu thụ đặc biệt gia hạn theo Nghị quyết 84 của Chính phủ 1.735 tỷ đồng.

Thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều gói hỗ trợ miễn, giảm, gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp, người kinh doanh; Cục Thuế đã tổ chức triển khai thực hiện ngay để doanh nghiệp, người dân có thêm nguồn lực tài chính bổ sung khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh vượt qua đại dịch, không làm đứt gãy nền kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ. Song song với việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Cục Thuế tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh mới, triệt để chống thất thu thông qua kiểm tra hồ sơ khai thuế tăng thu cho ngân sách hơn 20 tỷ đồng, giảm lỗ gần 50 tỷ đồng, cương quyết xử lý việc lợi dụng dịch bệnh để nợ thuế, trốn thuế.

Với quyết tâm phấn đấu đến cuối năm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất, Cục Thuế quán triệt đến từng công chức thuế phải xác định coi người nộp thuế là trung tâm phục vụ, tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu, lợi dụng quyền hạn khi thi hành công vụ để tham nhũng hoặc gây khó khăn cho người nộp thuế, lấy khẩu hiệu “Tận tâm lắng nghe, tận tình hướng dẫn, chu đáo phục vụ” làm chuẩn mực thi đua xét hoàn thành nhiệm vụ cho mỗi công chức thuế.

Nhờ cương quyết trong kỷ cương, kỷ luật thi hành công vụ nên những năm qua đội ngũ công chức ngành Thuế Quảng Nam đã từng bước tiến bộ rõ rệt, năm 2019 qua điều tra đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân về tinh thần phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh do UBND tỉnh tổ chức, Cục Thuế Quảng Nam là đơn vị dẫn đầu các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, với tỷ lệ hài lòng đạt hơn 95%. Và Cục Thuế cũng là đơn vị dẫn đầu trong tốp 5 cơ quan ngành dọc cấp tỉnh về cải cách hành chính.

Ông Ngô Bốn cho biết, đến nay hầu hết các khâu từ việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế của người nộp thuế đều thông qua phương thức điện tử. Điều này lợi cho cả hai bên, nhất là người nộp thuế bớt tốn kém thời gian, chi phí, chỉ cần ngồi tại nhà, tại trụ sở doanh nghiệp là có thể thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, không tiếp xúc trực tiếp với công chức thuế, giảm phiền hà, sách nhiễu. Đối với cơ quan thuế cũng tiện lợi trong công tác quản lý thuế được chặt chẽ, kịp thời. Đặc biệt trong thời buổi dịch bệnh Covid-19, mọi công việc qua đường điện tử là bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh. Cùng với đó, Cục Thuế đang ráo riết triển khai Nghị quyết 94 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế phát sinh trước ngày Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành (1.7.2020).

“Phát huy thành tích đạt được, những ghi nhận của người nộp thuế sẽ là nguồn động lực to lớn để những người làm thuế hôm nay nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trước mắt là tiếp tục đẩy mạnh thi đua đồng hành với người nộp thuế vượt qua đại dịch Covid-19 để củng cố, khôi phục và phát triển kinh tế, góp phần đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước ngày thêm vững bền” - ông Ngô Bốn nói.