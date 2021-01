Cao điểm chống gian lận thương mại

Tết Tân Sửu 2021 đến gần, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa vào cao điểm nên các cơ quan chức năng của tỉnh áp dụng đồng bộ giải pháp, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để ổn định thị trường.

Cục Quản lý thị trường Quảng Nam xử lý một vụ buôn lậu hàng hóa. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm



Ngày 5.1, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Quảng Nam) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế và ma túy (Công an TP.Hội An) kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh hàng hóa ở địa chỉ 512 Hai Bà Trưng (phường Tân An, TP.Hội An). Ngành chức năng phát hiện 159 sản phẩm gồm 45 sản phẩm máy hút thuốc lá điện tử, 52 sản phẩm đầu hút thuốc lá điện tử và 62 sản phẩm tinh dầu các loại có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt với trị giá niêm yết gần 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Nguyên Cầu - chủ cơ sở cho biết đã thuê địa điểm nói trên để kinh doanh qua mạng xã hội facebook. Tại thời điểm kiểm tra, ông Cầu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Các lực lượng đã lập hồ sơ tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Huỳnh Phước Thực - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh trái phép, nhất là thương mại điện tử và các mạng xã hội zalo, facebook...

Ông Đoàn Ngọc Sơn - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam cho biết, các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu với nhiều thủ đoạn khác nhau như chia lẻ hàng hóa, thay đổi phương tiện vận chuyển, thay đổi lịch trình... nhằm qua mắt các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị, cơ quan liên quan, trong năm 2020 Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành 1.431 vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý 742 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nộp ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Ông Lê Quang Thắng - Phó Đội trưởng phụ trách Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Quảng Nam) thông tin, trong năm 2020 đơn vị đã xử lý 76 vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử phạt, nộp ngân sách gần 1,3 tỷ đồng. Do thiếu biên chế nên công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực biên giới.

Bảo vệ người tiêu dùng

Trong năm 2020, các cơ quan chức năng của tỉnh đã đấu tranh, phát hiện, xử lý 2.114 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước gần 144 tỷ đồng, trong đó, xử phạt vi phạm hành chính hơn 29,3 tỷ đồng, phạt bổ sung và truy thu thuế là hơn 74,6 tỷ đồng, bán thanh lý hàng tịch thu xấp xỉ 40 tỷ đồng.

Mới đây, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu các địa phương trên toàn quốc thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo đó, xác định đối tượng, tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm, tăng cường kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, chợ đầu mối, trung tâm thương mại… Các địa phương bắt buộc phải phân công rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn cho từng cơ quan chức năng, tổ chức lực lượng, phương tiện, duy trì kiểm soát chặt chẽ.

“Quan trọng là ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ người tiêu dùng, nhất là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp tết” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nói.

Ông Võ Sĩ Quang - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam cho biết, lực lượng hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Ngành chú trọng công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng phòng chống dịch bệnh Covid-19, giám sát chặt đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh.

“Chúng tôi luôn coi trọng tuyên truyền về tác hại của việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, vận động người dân tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, không tham gia, bao che, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả” - ông Võ Sĩ Quang nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kiêm Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh cho biết, các lực lượng chức năng của tỉnh đang kiểm tra kiểm soát thị trường, chống vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập khẩu trái phép và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chú trọng kiểm tra, kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm tác động lớn đến kinh tế - xã hội, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi người dùng. Các cơ quan của tỉnh theo dõi, nắm tình hình, kịp thời đánh giá, phân tích để đề ra các phương án hữu hiệu chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.