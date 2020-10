Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm tăng gần 4%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, CPI giảm 0,2% so với tháng trước, nhưng tăng 2,01% so với cùng kỳ năm 2019. Tháng 9, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, chỉ có 2 nhóm là may mặc, mũ nón, giày dép và giao thông tăng giá so với tháng 8; 7 nhóm giảm giá gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình, bưu chính viễn thông, giáo dục, hàng hóa và dịch vụ khác; 2 nhóm ổn định là thuốc - dịch vụ y tế và văn hóa, giải trí, du lịch.

Theo phân tích, CPI tháng 9 giảm do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm từ ngành ăn uống, du lịch giảm, đặc biệt giá thịt heo đã hạ nhiệt sau thời gian tăng cao; giá điện sinh hoạt, ga, dầu hỏa, sản phẩm điện máy cũng giảm.