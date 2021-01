Công ty Điện lực Quảng Nam: Sản lượng điện thương phẩm giảm do dịch bệnh và thiên tai

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) vừa tổ chức hội nghị đại biểu người lao động và triển khai hoạt động kinh doanh năm 2021.

Đông đảo đại biểu dự hội nghị. Ảnh: H.P

Theo đánh giá, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020. Thiên tai và dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch cung cấp điện. Trước khó khăn thách thức, Ban Giám đốc PC Quảng Nam và Ban Thường vụ Công đoàn công ty phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo, động viên cán bộ viên chức, người lao động ra sức phấn đấu, từng bước tháo gỡ khó khăn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện năng trên địa bàn tỉnh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ giao. Trong đó, điện thương phẩm năm 2020 đạt hơn 2.005,67 triệu kWh, giảm 1,82% so với cùng kỳ năm 2019, chỉ đạt 90,26% kế hoạch đầu năm, đạt 100,03% kế hoạch điều chỉnh. Điện thương phẩm thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai. Giá bán điện bình quân 2020 đạt 1.822,38 đồng/kWh, giảm 64,00 đồng/kWh so với cùng kỳ và thấp hơn 104,62 đồng/kWh so với kế hoạch giao đầu năm, cao hơn 0,08 đồng/kWh so với kế hoạch điều chỉnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh, PC Quảng Nam đã hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền gần 139 tỷ đồng. Dù gặp nhiều khó khăn, song PC Quảng Nam vẫn tổ chức, bố trí công việc hợp lý, người lao động yên tâm làm việc, không có công nhân, viên chức lao động nào bị mất việc làm.

Công ty Điện lực Quảng Nam nỗ lực khôi phục hệ thống điện sau thiên tai, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ năm 2020. Ảnh: THÀNH CÔNG

Trong năm 2021, PC Quảng Nam đặt mục tiêu hoàn thành tất cả chỉ tiêu của tổng công ty giao, phấn đấu đạt 2.092 triệu kWh điện thương phẩm, giá bán bình quân dự kiến 1.905 đồng/kWh, giảm tổn thất điện năng còn 4,46%...