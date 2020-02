Không chỉ đi đầu trong thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Bình Đào còn đi đầu trong việc mở cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP Thăng Bình (tại tổ 5, thôn Trà Đóa, xã Bình Đào).

Tại cửa hàng này, lần đầu tiên nông dân Bình Đào tận mắt chứng kiến và mua chính sản phẩm của bà con mình sản xuất. Ngoài ra, người tiêu dùng có thể mua các loại đặc sản của địa phương và các huyện bạn Nam Trà My, Tiên Phước, Duy Xuyên đạt tiêu chuẩn chất lượng.

HTX Nông nghiệp Bình Đào trực tiếp sản xuất và liên kết với người dân địa phương sản xuất 6 sản phẩm gồm nếp Hương Lân Trường Giang, gạo, khoai lang Trà Đóa, dầu mè đen nguyên chất, dầu phụng, trà thảo mộc lá mồng năm. Trong đó 2 sản phẩm là nếp Hương Lân Trường Giang và dầu mè đen nguyên chất đã được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao năm 2019 vào ngày 8.1.2020 vừa qua. Và đây cũng là sản phẩm chính được trưng bày tại cửa hàng OCOP Thăng Bình của HTX Nông nghiệp Bình Đào.

Theo ông Võ Tấn Sanh - Giám đốc HTX Nông nghiệp Bình Đào, cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP đưa vào hoạt động thời điểm trước tết tạo điều kiện cho người dân địa phương đến mua sắm, tham quan, đồng thời giới thiệu với các xã lân cận. HTX đang tăng cường những sản phẩm thiết yếu tại cửa hàng như gạo, nếp để phục vụ nhân dân.

Ngoài các sản phẩm trên, HTX Nông nghiệp Bình Đào còn liên kết, hợp tác với một số cơ sở sản xuất khác để trưng bày, tiêu thụ sản phẩm đạt quy chuẩn an toàn và đặc trưng do các cơ sở sản xuất, tổ hợp tác cung cấp như nước mắm Hai Hiền, bánh tráng Hương Huệ, cao chè vằn miền Trung, rượu bòn bon Tiên Phước, rượu lúa rẫy Bắc Trà My, bánh tráng Đại Lộc, bánh tráng gạo lứt Hội An. Các sản phẩm này đều có tem nhãn OCOP, truy xuất nguồn gốc hàng hóa rõ ràng.

Không riêng gì cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại xã Bình Đào, thời gian đến huyện Thăng Bình tiếp tục hỗ trợ mở thêm 1 cửa hàng nữa tại xã Bình Phú. Điều này kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng kinh tế và quan trọng hơn là tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng để có thể xây dựng chiến lược phát triển bền vững, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Qua đó, người tiêu dùng sẽ được sử dụng những sản phẩm sạch, an toàn và chất lượng.

Năm 2019 vừa qua, ngoài 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao do UBND tỉnh công nhận của HTX Nông nghiệp Bình Đào, huyện Thăng Bình còn có thêm các sản phẩm yến tinh chế sấy khô của Công ty TNHH MTV Yến sào Đất Quảng (xã Bình Đào) đạt 4 sao. Đạt tiêu chuẩn 3 sao có thêm sản phẩm nước mắm Cửa Khe - Hai Hiền, bánh tráng cuốn Hương Huệ, bột ngũ cốc Cô Một và hương trầm đặc biệt, hương quế...