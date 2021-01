Đa dạng sản phẩm OCOP Bắc Trà My

Huyện Bắc Trà My đã phát động thực hiện phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP (Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”) từ năm 2018, được các thành phần kinh tế tham gia nhiệt tình. Đến nay nhiều sản phẩm của địa phương đã được công nhận sản phẩm OCOP với thị trường không ngừng mở rộng.

Sản phẩm Tinh dầu quế Trà My - Minh Phúc. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Ngay từ năm đầu tiên thực hiện chương trình OCOP, Bắc Trà My có 2 sản phẩm là tinh dầu quế và rượu lúa rẫy được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh.

Tinh dầu quế Trà My được chiết xuất hoàn toàn từ cành lá và vỏ quế của những cây quế trên 15 năm tuổi bằng phương pháp chưng cất hơi nước. Sản phẩm tinh dầu quế Trà My thơm nồng đúng mùi đặc trưng của quế.

Còn rượu lúa rẫy Bắc Trà My là loại rượu sạch và được sản xuất theo 3 công đoạn. Trước hết là tìm nguồn lúa sạch sản xuất trên nương rẫy để xay lấy gạo, nấu thành cơm, sau đó cơm được ủ với men trấu tự nhiên rồi nấu thành rượu. Cuối cùng là tinh lọc, khử sạch chất aldehyde, ethanol và tinh bột trong rượu, sau đó đóng chai, dán tem kiểm định chất lượng để bán ra thị trường.

Năm 2019, huyện Bắc Trà My tiếp tục có 2 sản phẩm được công nhận OCOP gồm dầu phụng Trà Đông và mía tím Bắc Trà My. Trong đó dầu phụng được ép từ đậu phụng nguyên chất được nhân dân trong vùng sản xuất và cây mía tím (hay còn gọi là mía mưng) được trồng tập trung tại thôn 2 và thôn 6 (xã Trà Giang). Cây mía mưng có vỏ tím, ruột trắng, ăn ngọt, mềm, là cây trồng được người dân Trà Giang di thực từ vùng đất Thanh Hóa. Qua nhiều năm trồng, đến nay mía mưng cho giá trị kinh tế cao, được định hướng xây dựng thương hiệu, chuỗi sản phẩm vào siêu thị, cửa hàng sạch…

Năm 2020, huyện Bắc Trà My tiếp tục có 5 sản phẩm được công nhận OCOP gồm cam sành Trà Dương, cá thát lác sông Tranh phi lê, măng nứa khô Trà Ka, vòng đeo tay phong thủy huỳnh đàn và cá diêu hồng sông Tranh sấy khô.

Như vậy qua nhiều năm ấp ủ xây dựng, đến nay Bắc Trà My đã có 9 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên. Trong đó sản phẩm tinh dầu quế Trà My – Minh Phúc là một trong những sản phẩm đầu tiên được công nhận danh hiệu này.

Ông Nguyễn Thành Quảng - Giám đốc Hợp tác xã quế Trà My - Minh Phúc cho biết, dựa vào kinh nghiệm quý báu của cha ông và cũng là để góp phần nâng cao giá trị cây quế Trà My, sản phẩm tinh dầu quế Trà My - Minh Phúc đã ra đời sau bao năm ấp ủ ý tưởng, học hỏi công nghệ. Sản phẩm là phần tinh túy nhất của quế Trà My, được khách hàng khắp nơi biết đến và ưa chuộng.

Ngoài ra huyện Bắc Trà My còn có 4 sản phẩm khác được nguồn vốn khuyến công hỗ trợ để xây dựng và phát triển thương hiệu gồm rượu lúa rẫy Chấn Phương, sản phẩm mộc mỹ nghệ, hương Trà My, sản phẩm mộc dân dụng. Bên cạnh đó còn có một số sản phẩm đặc trưng khác gồm áo quần thổ cẩm, rượu lúa rẫy Tuấn Phong, các sản phẩm từ quế (quế thanh, bột quế), quýt đường, chuối, các loại rau rừng cũng đang được tập trung trồng và chăm sóc, nâng cao chất lượng để trở thành sản phẩm OCOP trong thời gian tới.