Đảm bảo cung ứng tiền mặt dịp tết

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần nên các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung ứng tiền mặt và nâng cao chất lượng dịch vụ rút tiền qua hệ thống ATM.

Nâng chất lượng dịch vụ ATM

Tết Tân Sửu năm nay, Ngân hàng Nhà nước siết chặt việc đổi tiền lẻ, đặc biệt không in tiền mới mệnh giá nhỏ như những năm trước. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc hạn chế in tiền lẻ mới trong những năm gần đây đã giúp ngân sách tiết kiệm được 3.500 tỷ đồng. Do đó, năm nay Ngân hàng Nhà nước không in tiền mới có mệnh giá nhỏ.