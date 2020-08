Đề xuất không phân chia tần suất đi chợ hằng ngày của người dân

(QNO) - Sở Công Thương vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 tại chợ, siêu thị.

Hàng hóa tại các chợ dồi dào nhưng sức mua giảm sút. Ảnh: M.L

Nguồn hàng ổn định, sức mua giảm

Theo Sở Công Thương, qua nắm tình hình thực tế tại các huyện, thị xã, thành phố, hiện nay không có hiện tượng người dân mua tích trữ các mặt hàng thực phẩm, hàng hóa thiết yếu. Cung cầu thị trường ổn định, nhu yếu phẩm dồi dào, không có hiện tượng thiếu hàng hay tăng giá đột biến, đảm bảo hàng hóa thiết yếu cung ứng kịp thời cho người dân.

Ghi nhận tại chợ Hội An, lượng khách đi mua sắm giảm hơn 60% so với ngày thường do người dân ý thức được vấn đề dịch bệnh nên hạn chế ra đường, thường mua nhu yếu phẩm tích trữ trong vài ngày mới đi chợ lại. Hàng hóa nhu yếu phẩm dồi dào. Người dân đi chợ rất ít, đến khoảng 10 giờ sáng đã vắng khách.

Tại chợ Tam Kỳ, hoạt động kinh doanh đối với các mặt hàng không thiết yếu đã đóng cửa 100%, các mặt hàng nhu yếu phẩm chỉ còn khoảng 50%; sức mua tại chợ giảm hơn 60%, lượng khách đi chợ hằng ngày giảm hơn 50%. Hàng hóa tại chợ vẫn dồi dào, phong phú, giá cả ổn định.

Tại chợ Vĩnh Điện (Điện Bàn), tình hình kinh doanh buôn bán ảm đạm, sức mua giảm hơn 50%; người dân đi chợ hằng ngày giảm hơn 60%. Tại chợ Ái Nghĩa (Đại Lộc), nhà lồng chợ chính đã đóng cửa 100%, sức mua tại chợ giảm hơn 60%. Do tâm lý lo sợ dịch bệnh nên các quầy mặt hàng thịt heo, rau củ quả nghỉ 50%.

Tại siêu thị Co.opMart Tam Kỳ, hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua hàng lương thực, thực phẩm dự trữ. Hàng hóa tại siêu thị phong phú và dồi dào. Tại các chợ miền núi, hoạt động mua bán diễn ra khá trầm lắng, sức mua tại các chợ giảm hơn 60%.

Không phân chia tần suất đi chợ

Tính đến thời điểm này, các chợ, siêu thị đều đề xuất không thực hiện việc phân chia tần suất đi chợ hằng ngày của người dân. Trên cơ sở nắm tình hình thực tế, Sở Công Thương cũng đề xuất UBND tỉnh tại thời điểm hiện nay không thực hiện việc phân chia tần suất đi chợ hằng ngày.

Đối với ban quản lý, đơn vị quản lý chợ, Sở Công Thương đề nghị tăng cường phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ. Thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh tại chợ, giãn cách mật độ buôn bán, đặt biển cảnh báo các lối ra vào chợ và đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn mới được vào chợ. Đồng thời chú trọng việc đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực ăn uống.

Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại, số lượng người vào mua sắm, cần giữ khoảng cách an toàn và bắt buộc phải rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang. Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và hàng hóa thiết yếu khác để cung ứng cho người dân. Tuyệt đối không được găm hàng, đầu cơ, tăng giá gây bất ổn thị trường.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện việc đeo khẩu trang giữa người mua và người bán, phân bố lượng khách đến mua xăng dầu cho hợp lý. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tập trung đông người tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Sở Công Thương cho biết tiếp tục làm việc với hệ thống các siêu thị, nhà bán buôn, nhà phân phối hàng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận để đảm bảo lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm cho người dân.