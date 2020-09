Điện lực Quảng Nam khôi phục cấp điện cho 132.400 khách hàng

(QNO) - Từ đêm 17 đến sáng 18.9, do ảnh hưởng bão số 5, trên địa bàn tỉnh xảy ra sấm sét, cây cối ngã đổ va quẹt vào lưới điện khiến nhiều địa bàn mất điện. Trong ngày 18.9, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã khẩn trương ra quân khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện trở lại.

PC Quảng Nam khẩn trương khôi phục cấp điện phục vụ khách hàng. Ảnh: V.HẢO

Bão số 5 đã làm mất điện hơn 1.300 trạm biến áp cấp điện cho 132.400 khách hàng trên địa bàn tỉnh. Trung tâm hành chính các huyện Phước Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Nam Trà My, Tây Giang, thị xã Điện Bàn và một số xã khu vực miền núi, nông thôn bị mất điện.

Các điện lực khu vực bị ảnh hưởng nặng đã nhanh chóng phân công các nhóm công tác tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố. Đến 9 giờ sáng 18.9, PC Quảng Nam đã khôi phục đóng điện hầu hết các trung tâm hành chính huyện; đến 14 giờ tại các xã, phường: Duy Thành, Duy Hải, Duy Nghĩa (Duy Xuyên), Điện Phương, Điện Minh, Điện An (thị xã Điện Bàn), Trà Leng, Trà Vinh (Nam Trà My), Trà Bui (Bắc Trà My) với 90% khách hàng được cấp điện trở lại.

Riêng địa bàn huyện Tây Giang có 10 xã bị mất điện. Do nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều vị trí giao thông trên đường Hồ Chí Minh nên việc tiếp cận kiểm tra lưới điện gặp trở ngại. Điện lực Đông Giang (phụ trách cả địa bàn Tây Giang) đã bố trí sẵn sàng lực lượng ứng trực, cấp điện trở lại một số khu vực và trung tâm huyện Tây Giang vào tối 18.9, các xã còn lại vào sáng 19.9.