Hàng hóa dồi dào, sức mua ổn định

Hàng hóa trên địa bàn tỉnh vào thời điểm này dồi dào, sức mua của người dân ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở các chợ, siêu thị được thực hiện khá đồng bộ.

Người dân mua sắm hàng thiết yếu ở chợ Tam Kỳ. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Nguồn cung phong phú

Theo ghi nhận của chúng tôi ở các chợ, siêu thị trên địa bàn TP.Tam Kỳ, hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường. Góp phần phòng chống dịch Covid-19, siêu thị Co.opMart Tam Kỳ đã tăng thêm nguồn cung hàng hóa, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

Bà Trần Thị Như Lai - Giám đốc Co.opMart Tam Kỳ cho biết, đang phối hợp với các nhà cung cấp hàng hóa để giảm giá các mặt hàng tiêu dùng, hàng thiết yếu, hỗ trợ người dân mua sắm. Ngoài tăng nguồn cung, Co.opMart Tam Kỳ còn thực hiện nhiều chương trình khuyến mại đối với các mặt hàng thịt gia súc, hàng thủy hải sản hay rau củ quả.

“Chúng tôi đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp, lên kế hoạch nhập hàng hóa, thiết kế chương trình giảm giá. Các chương trình khuyến mại này cũng là hoạt động hưởng ứng Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 do Bộ Công Thương tổ chức, nhằm vực dậy ngành sản xuất trong nước, kích cầu tiêu dùng” - bà Lai nói.

Khảo sát ở chợ Tam Kỳ, hoạt động mua bán diễn ra bình thường, không có tình trạng gom hàng tích trữ, sức mua và giá cả ổn định. Ở TP.Hội An mặc dù đang cách ly nhưng tâm lý người tiêu dùng không hoang mang, chỉ mua đủ số lượng hàng cần dùng. Tại các chợ trên địa bàn phường Cẩm Nam, xã Cẩm Thanh, một số mặt hàng cá, thịt, rau xanh có nhích giá hơn mấy ngày qua. Các tiểu thương giải thích rằng, nguồn cung từ các nơi về giảm so với trước nên tăng giá không nhiều là điều bình thường. Tương tự, giá khẩu trang đã tăng so với mấy ngày trước khoảng 10 - 30% tùy theo địa bàn. Nhiều cửa hàng bán thuốc tây cho biết, giá khẩu trang y tế tăng là do các nhà sản xuất thông báo hết hàng, thiếu nguyên liệu sản xuất, sản xuất không kịp để giao.

Ông Nguyễn Quang Lâm - Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) cho biết, qua theo dõi thị trường trong những ngày qua, hoạt động kinh doanh mua bán ở các chợ diễn ra bình thường, không xảy ra tình trạng mua hàng tích trữ lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên đáng nói là các xe chở heo, thịt heo (chủ yếu từ Bình Định) ngại ra vào các địa phương trên địa bàn tỉnh vì lo bị chặn lại khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Do nguồn cung thịt heo không dồi dào nên dự báo vài ngày tới giá thịt heo sẽ tăng.

Nỗ lực chống dịch

Ở chợ Tam Kỳ, ngành chức năng bố trí 20 điểm rửa tay diệt khuẩn phục vụ người dân đến mua sắm và có 20 điểm nhắc nhở người dân phải đeo khẩu trang trước khi vào chợ. Không chỉ vậy, các thành viên của Ban Quản lý chợ Tam Kỳ thường xuyên ra vào chợ, kiểm tra việc đeo khẩu trang của người dân.

Ông Nguyễn Đình Chín - cán bộ Ban Quản lý chợ Tam Kỳ cho biết, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chú trọng phòng chống dịch bệnh Covid-19 bởi chợ luôn ở tình trạng đông đúc. Còn ghi nhận tại siêu thị Co.opMart Tam Kỳ, các biện pháp tuyên truyền được thực hiện thường xuyên nên không còn tình trạng tập trung đông người ở cùng một chỗ. Tại khu vực tính tiền, người tiêu dùng đã tự xếp hàng theo vạch giãn cách đã được kẻ sẵn. Người dân khi đến siêu thị đều được kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn. Các xe hàng, thang máy, cổng vào, các điểm tay khách hàng dễ tiếp xúc được diệt khuẩn thường xuyên.

Theo ông Thiều Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương, qua nắm bắt tình hình buôn bán trong những ngày qua, các chợ thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin chỉ đạo từ các cơ quan chức năng về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, giãn mật độ buôn bán ở các chợ, đảm bảo đủ dung dịch sát khuẩn, nhất là đảm bảo 100% người dân đến mua sắm đều đeo khẩu trang.

“Các doanh nghiệp cung ứng lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch dự trữ, đảm bảo đủ nguồn cung nên người tiêu dùng không nên lo lắng thiếu hàng hóa thiết yếu. Người dân chỉ nên mua hàng hóa với số lượng đủ dùng cho các thành viên trong gia đình, không nên dự trữ nhiều” - ông Thiều Việt Dũng nói.