Hàng hóa ổn định sau tết

Sau tết, hàng hóa trong tỉnh dồi dào, giá cả ổn định, hoạt động thương mại dần trở lại quỹ đạo thường nhật.

Người dân mua sắm sau tết. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Giá giảm so với cận tết

Quan sát ở chợ Tam Kỳ vào ngày 17.2, bên cạnh một số quầy hàng còn “nghỉ tết” như giày dép, thời trang, mỹ phẩm, hầu hết mặt hàng khác, nhất là hàng hóa thiết yếu đã mở cửa, mua bán trở lại khá nhộn nhịp. “Hàng hải sản của chúng tôi rất tươi, mua của ngư dân đi biển ở bãi ngang. Người dân không có thói quen dự trữ hải sản nên hàng hóa này bán rất chạy từ mùng 4 tết đến nay” - chị Hoa Ngọc Hà (tiểu thương bán hải sản ở chợ Tam Kỳ) nói.

Tương tự, các tiểu thương bán thịt gà, gạo, mắm, muối, dầu phụng, rau, quả... ở các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh cũng đã tất bật mua bán đầu năm. Hiện tại, giá gạo được bán ở các chợ dao động 13 - 16 nghìn đồng/kg, giá thịt heo 130 - 160 nghìn đồng/kg tùy loại, trong đó thịt heo ba chỉ có giá bán cao nhất. Riêng các mặt hàng rau, quả giảm giá khoảng 30% do nguồn cung dồi dào. Các mặt hàng khác cũng khá ổn định về nguồn cung và giá cả như cà rốt có giá 18 nghìn đồng/kg, cà chua 10 nghìn đồng/kg, xà lách 8 nghìn đồng/kg, bí đỏ 15 nghìn đồng/kg...

Tin từ Sở Công Thương cho biết, do nguồn cung khá dồi dào mà sức mua sau tết không quá lớn nên giá cả hầu hết mặt hàng đã giảm so với những ngày cận tết. Nhìn chung thị trường các mặt hàng phục vụ tết khá sôi động. Sức mua của người dân đối với các nhóm hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng tăng khoảng 20 - 25% so với các tháng thường và giảm khoảng 10 - 15% so với tết năm 2020.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dự trữ lượng hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu mua sắm sau tết của người dân. Đặc biệt, ngay từ sau tết, các chương trình giảm giá, khuyến mại được các doanh nghiệp xúc tiến rộng rãi nên giá cả ổn định. Sở Công Thương dự báo, trong những ngày tới, tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh tiếp tục trở lại buôn bán đầy đủ hơn, cùng với nguồn cung dồi dào, giá các mặt hàng thực phẩm có thể tiếp tục giảm.

Kiểm soát thị trường

Tuyên truyền ứng phó với dịch bệnh Covid-19 ở các chợ Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Công Thương đề nghị ban quản lý các chợ thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh tại chợ, xem xét giãn mật độ buôn bán, đặt biển cảnh báo các lối ra vào chợ, hướng dẫn người dân phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn mới được vào chợ, khuyến khích tiểu thương kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ thực hiện bán mang đi. Đối với siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tuyên truyền số lượng người vào mua sắm cần giữ khoảng cách an toàn và bắt buộc phải rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang cũng như chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu để đảm bảo đủ cung ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Theo ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương, nhìn chung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, buôn bán kết hợp nhiều chủng loại sản phẩm, chỉ có một số ít doanh nghiệp có quy mô kinh doanh tương đối lớn. Qua hoạt động kiểm tra đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở vi phạm, trong đó chủ yếu là chưa xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ghi nhãn sản phẩm chưa đầy đủ, bảo quản thực phẩm không đúng quy định, buôn bán hàng hóa hết hạn sử dụng, không niêm yết giá hàng hóa hoặc niêm yết giá không rõ ràng...

“Sở Công Thương chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa, nhất là giá cả và chất lượng. Chúng tôi kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, gian lận đo lường, đóng gói của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm thu lợi bất chính” - ông Đặng Bá Dự nói.

Sở Công Thương cho biết, thời gian tới tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, giá cả, nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng sau tết của người dân.

Ông Đoàn Ngọc Sơn - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam cho biết, sau tết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, hoạt động bán hàng đa cấp. Đặc biệt, tập trung vào các mặt hàng bia, rượu, nước giải khát, lương thực, thực phẩm...