Hỗ trợ chủ thể hoàn thành sản phẩm

Huyện Núi Thành luôn tập trung hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể hoàn thành sản phẩm tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020.

Những sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao năm 2019 của Núi Thành. Ảnh: V.P

Từ 4 sản phẩm OCOP được tỉnh xếp hạng 3 sao năm 2019 (gồm: Nếp bầu Tam Mỹ, Rau câu chỉ vàng Tam Hòa, Dầu mè đen ép sống và Rau xà lách Dream Garden), năm 2020 Núi Thành đã tiếp nhận và hướng dẫn 10 chủ thể đăng ký 11 sản phẩm tham gia OCOP. Đến thời điểm này, qua kiểm tra đánh giá, có 9 sản phẩm của 8 chủ thể đủ điều kiện tham gia OCOP năm 2020 theo kế hoạch của tỉnh; bao gồm: Tinh dầu trầm hương An Phúc của hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Phùng (xã Tam Xuân 2), Dầu phụng Chu Lai của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tam Anh Bắc, Dầu phụng Tam Giang của HTX Tổng hợp Thuận An (xã Tam Giang), Trà linh chi và Nấm linh chi Hoàng Hải của HTX Nông nghiệp Hoàng Hải - Tam Quang, Rượu gạo Bàn Than của HTX Thuận An (xã Tam Hải), Mực rim xé sợi Cô Kiệu của HTX Nông - thủy sản Trung Hải (xã Tam Hải), Chè Đức Phú - Tam Sơn của Tổ hợp tác Chè Đức Phú (xã Tam Sơn), Nấm bào ngư nướng ống tre của hộ kinh doanh Lê Thị Vĩnh (xã Tam Trà).

Trực tiếp phụ trách Chương trình OCOP huyện Núi Thành, ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng NN&PTNT chia sẻ, để có những sản phẩm tham gia OCOP năm 2020, cùng với công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, Núi Thành tăng cường thông tin, tuyên truyền, tập huấn cho các chủ thể. Phòng NN&PTNT phối hợp với Trung tâm VH-TT & TT-TH huyện xây dựng và tuyên truyền các nội dung chương trình OCOP của huyện. Lãnh đạo, cán bộ phụ trách chương trình OCOP của Phòng NN&PTNT và đại diện 8 chủ thể sản phẩm OCOP năm 2020 tham gia đầy đủ 2 đợt tập huấn của tỉnh tổ chức trong tháng 6 và 7.2020. Đến thời điểm này, UBND huyện Núi Thành đã phân bổ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương cho 15 xã với số tiền 300 triệu đồng/xã để thực hiện chương trình OCOP. Các xã đang sử dụng nguồn kinh phí này hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Trong những tháng còn lại của năm 2020, Núi Thành tập trung hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP, hoàn chỉnh hồ sơ tham gia dự thi, hoàn thành các nội dung được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Nhất là hoàn thành phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ ở 7 sản phẩm được hỗ trợ kinh phí thực hiện từ Quyết định của UBND huyện. Đồng thời tổ chức thi đánh giá đối với 9 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2020 tại huyện để đảm bảo hồ sơ tham gia dự thi cấp tỉnh đạt kết quả.