Hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới: Rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu

Chính thức từ ngày 1.3.2020, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã phát hành mẫu hóa đơn điện tử (HĐĐT) và thông báo tiền điện mới cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Mẫu hóa đơn điện tử mới của ngành điện.Ảnh: T.L

Khắc phục hạn chế

Với mẫu hóa đơn tiền điện trước đây, nhiều khách hàng sử dụng điện cho rằng nội dung chưa chuyển tải đầy đủ thông tin cần thiết đến khách hàng. Thông tin chủ yếu đề cập về chuyên ngành của ngành điện quá nhiều, các thông tin lại viết tắt gây khó hiểu cho người dân. Riêng ký hiệu, mã số trong hóa đơn tiền điện hiển thị quá nhiều như mã KH, mã trạm, mã giá KT, mã ST, mã NN, số GPS… ghi trên hóa đơn là những thông tin mang tính chất nội bộ quản lý của ngành điện; còn nội dung thông tin đến với khách hàng thì quá sơ sài và khó hiểu. Hóa đơn tiền điện cũ trước đây cũng không thể hiện rõ được cách tính giá tiền điện chi tiết theo bậc thang. Ngay cả khi tra cứu, so sánh biểu đồ số tiêu thụ điện giữa các tháng liền kề cũng không được làm rõ. Do đó, nhiều khách hàng cho rằng hóa đơn tiền điện không còn phù hợp và cần phải được thay đổi. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần phải thiết kế lại, chọn mẫu mới để bổ sung các nội dung, thông tin trên hóa đơn tiền điện cần thiết cho khách hàng. Tiêu chí hướng tới sự đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu và có các dữ liệu so sánh để khuyến khích khách hàng sử dụng điện mang lại hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm điện.

Ông Lưu Đức Lợi - Phó Giám đốc PC Quảng Nam cho biết, với thông điệp sẵn sàng đổi mới, thể hiện sự minh bạch, cầu thị và lắng nghe khách hàng, vào giữa năm 2019, EVN đã tổ chức chương trình bình chọn trực tuyến mẫu HĐĐT mới qua việc lấy ý kiến bình chọn rộng rãi trong cộng đồng. Cuộc bình chọn mẫu HĐĐT và thông báo tiền điện mới đã diễn ra thành công với 76.182 lượt bình chọn với kết quả là mẫu HĐĐT và thông báo tiền điện số 4 đã thu hút số lượt tham gia chọn cao nhất với 24.167 phiếu bình chọn, chiếm tỷ lệ 31,7%. Trên cơ sở kết quả cuộc bình chọn trực tuyến và phân tích, tiếp thu các góp ý của những người tham gia bình chọn để tổng hợp các ưu, nhược điểm của các mẫu, EVN đã thiết kế lại mẫu HĐĐT và thông báo tiền điện mới phù hợp hơn với yêu cầu của khách hàng và thực tế phát triển công nghệ.

Rõ ràng, dễ hiểu

Mẫu HĐĐT và thông báo tiền điện mới lần này không có bất kỳ sự thay đổi nào về cách tính tiền điện hay thông tin của khách hàng mà chỉ thay đổi bố cục trình bày và điều chỉnh, bổ sung thông tin trên hóa đơn. Mục đích đem tới cho khách hàng sự minh bạch, rõ ràng, đơn giản dễ hiểu hơn, dễ kiểm tra, dễ giám sát đối với sản lượng điện tiêu thụ và số tiền điện của khách hàng; đồng thời góp phần tạo thuận tiện và thúc đẩy thanh toán tiền điện bằng giao dịch điện tử. Những điểm cải tiến của mẫu hóa đơn mới có tính kế thừa để tạo sự gần gũi, đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định về hóa đơn của Bộ Tài chính; thể hiện minh bạch các thông tin cho khách hàng... Ngoài ra, mẫu hóa đơn mới cũng giúp nâng cao hơn nữa ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thông qua việc so sánh với bình quân sử dụng của các khách hàng trong cùng khu vực, cùng loại hình tiêu thụ điện. Đồng thời áp dụng mã vạch QR code theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào hợp đồng điện tử để tạo thuận tiện và thúc đẩy thanh toán tiền điện theo hình thức không sử dụng tiền mặt.

Đặc biệt, mẫu hóa đơn mới bổ sung biểu đồ tình hình sử dụng điện, có minh họa trực quan về sản lượng điện tiêu thụ của năm trước và năm hiện tại của khách hàng. Biểu đồ này có thông tin so sánh bình quân sử dụng với các khách hàng trong cùng khu vực, cùng loại hình tiêu thụ điện; qua đó nâng cao hơn nữa ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Ông Lưu Đức Lợi cho rằng “Mẫu HĐĐT và thông báo tiền điện mới được ban hành, áp dụng rộng rãi thể hiện rõ quyết tâm của EVN trong quá trình minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ điện với định hướng số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng để điện tử hóa các giao dịch với khách hàng. Việc triển khai các dịch vụ điện theo phương thức điện tử là thực hiện theo định hướng triển khai dịch vụ công của Chính phủ. Do đó mọi thông tin và dịch vụ đều minh bạch, rõ ràng, có cơ chế giám sát, đôn đốc thường xuyên”.