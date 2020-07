Khơi thông thị trường nội địa

Hưởng ứng chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước do Bộ Công Thương phát động, ngành chức năng, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực.

Kích cầu tiêu dùng rất cần thiết để hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh. Ảnh: V.N

Kích cầu tiêu dùng

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm của cả nước chỉ đạt 2.358.280 tỷ đồng (giảm 1,78% so với cùng kỳ năm 2019). GDP quý II.2020 cả nước chỉ tăng 0,36% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng thấp nhất của quý II các năm trong giai đoạn 2011 - 2020.

Theo Bộ Công Thương, rất cấp thiết triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước. Mục đích không chỉ hỗ trợ DN sản xuất, kinh doanh mà quan trọng hơn là thúc đẩy phát triển các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại trong giai đoạn khống chế dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng của năm 2020.

Bà Lê Thị Kim Ánh - thành viên sáng lập Công ty CP Caromi (đường Hòn Tàu, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn) cho biết, công ty rất có nhu cầu quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác để khơi thông thị trường phở sắn.

“Mỗi tháng, chúng tôi có thể sản xuất 500kg phở sắn chất lượng tốt nhưng do đối tác là các nhà hàng, khách sạn, resort và cả người tiêu dùng giảm nhu cầu nên hiện quy mô sản xuất chỉ bằng 1/4 so với trước đây” - bà Ánh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Việt - chủ Cơ sở sản xuất tinh dầu quế Trà My - Minh Phúc (thôn 1, xã Trà Giang, Bắc Trà My) cho biết, thường cơ sở sản xuất 2 vụ/năm, mỗi năm có thể cung cấp ra thị trường 200 lít tinh dầu quế. Từ khi có dịch Covid-19 đến nay, đơn hàng ít nên chỉ sản xuất tối đa 30 lít/vụ. “Chúng tôi kỳ vọng thị trường rộng mở để có thể kết nối, bán hàng ở TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành khác trên phạm vi cả nước” - bà Việt nói.

Hỗ trợ DN

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các hiệp hội, ngành, địa phương liên quan theo dõi, cập nhật, thông báo thông tin cho DN, hiệp hội, ngành nghề, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh tham gia, hưởng ứng chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ DN sản xuất, kinh doanh do Bộ Công Thương phát động. Đồng thời nghiên cứu phát động các chương trình kích cầu tại địa phương, tổ chức các mô hình kinh tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương và quy định hiện hành.

Về điều này, ông Nguyễn Quang Lâm - Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) cho biết, qua kêu gọi, đã có DN hưởng ứng tham gia, cam kết khuyến mại lên đến 100%. Thời gian đến, Sở Công Thương nghiên cứu, khảo sát, chọn địa điểm để thực hiện các chương trình kết nối cung cầu, hội chợ, phiên chợ, kích cầu tiêu dùng, tạo điểm nhấn trong mua bán, giao thương trên địa bàn tỉnh.

Tin từ Sở Công Thương, sau chương trình khuyến mại tập trung quốc gia (Quảng Nam góp mặt 4 DN), sẽ tổ chức đưa các DN Quảng Nam tham gia hội chợ ở TP.Đà Nẵng. Trong tháng 7 này tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá mặt hàng, sản phẩm... Đặc biệt, xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đặc sản vùng miền, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ngoài ra, xây dựng các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại một số địa phương.