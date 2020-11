Những ngày qua, do nhu cầu mua vật liệu xây dựng để sửa chữa nhà ở, trường học, cơ quan trên địa bàn tỉnh tăng cao nên mặt hàng này tăng giá. Lực lượng quản thị trường đã vào cuộc kiểm soát, ổn định giá vật liệu xây dựng.

Sau bão số 9, các loại tôn trên thị trường đều tăng giá bán. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Rất nhiều nhà ở, trường học, công trình xây dựng, trạm y tế, đường sá trên địa bàn tỉnh đã bị hư hỏng do các đợt bão lũ liên tiếp vừa qua. Ở phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ), do nhiều ngôi nhà bị tốc mái nên nhu cầu mua ngói, tôn để lợp lại nhà của người dân tăng cao. Vì thế, loại hàng hóa này trở nên khan hiếm do cung không đáp ứng được cầu. Anh Nguyễn Tâm Thế (phường Tân Thạnh) cho biết, phải chờ mấy ngày mới có tôn để sửa mái nhà. “Nhiều người cần mua tôn quá, đến lượt tôi thì doanh nghiệp bảo hết hàng, phải đặt trước, chờ mấy ngày mới có hàng. Các loại tôn lên mấy giá so với trước đợt bão lụt nhưng phải mua để lợp lại mái” - anh Thế nói.

Ở các huyện miền núi cũng xảy ra tình trạng vật liệu xây dựng khan hiếm và tăng giá. Anh Vũ Đình Thương - chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ở thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) cho biết, xi măng, ngói nóc, ngói lợp, cát, tôn đều “cháy hàng”. “Tôi đặt hàng, gọi điện hối thúc liên tục mà phải qua 1 ngày nhà cung cấp mới chuyển hàng đến. Chi phí vận chuyển lớn do đường sá hư hỏng, nhiều nơi cũng rất cần vật liệu xây dựng, giá tăng nên tôi phải tăng giá bán chứ không găm hàng nâng giá để thu lợi bất chính” - anh Thương nói.

Sau bão số 9, các loại ngói lợp đều tăng giá lên thành hơn 8 nghìn đồng/viên trong khi trước cơn bão loại ngói chất lượng nhất cũng chỉ có giá hơn 7 nghìn đồng/viên. Các loại tôn Đông Á, Việt Nhật, Hoa Sen trên thị trường cũng tăng giá bán hơn 10 nghìn đồng/m.

Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng cho biết, hàng hóa hiếm là do sức mua tăng cao đột ngột chỉ trong thời gian ngắn khiến chênh lệch cung cầu quá lớn. Hiện tại, các công ty, nhà phân phối chưa cung ứng kịp nhưng chỉ trong vài ngày tới, lượng hàng cung cấp sẽ dồi dào, giá vật liệu xây dựng trên thị trường sẽ ổn định trở lại.

Kiểm soát thị trường, bảo vệ người tiêu dùng

“Bão, áp thấp nhiệt đới liên tục trong tháng qua, nhà tôi bị hư hỏng cả mái ngói cần phải lợp lại nên chấp nhận mua ngói với giá cao hơn bình thường. Mong các cơ quan nhà nước có giải pháp để ổn định thị trường vật liệu xây dựng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân là được sử dụng hàng hóa chất lượng với giá phải chăng” - chị Ngô Kim Yến ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My nói.

Ông Đoàn Ngọc Sơn - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam xác nhận có hiện tượng tăng giá bán các mặt hàng vật liệu xây dựng trong thời gian qua, chủ yếu là do chi phí nhích lên. Đơn vị đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở 18 huyện, thị xã, thành phố làm việc với các cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, yêu cầu ký cam kết không găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý, thu lợi bất chính. Việc bán hàng mà không niêm yết giá hay bán với giá cao hơn giá niêm yết cũng được chấn chỉnh. “Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra mặt hàng này, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm” - ông Đoàn Ngọc Sơn nói.

Nhu cầu mua vật liệu xây dựng tăng cao sau bão đã kéo theo hệ lụy là mặt hàng này tăng giá gây ảnh hưởng xấu đến thị trường, khiến người dân vốn chịu thiệt hại nặng nề do bão lại chịu thêm chi phí không đáng có để sửa chữa nhà ở. Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã có công văn yêu cầu các Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố chú trọng thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng bão lụt để găm hàng, tăng giá bán. Các lực lượng quản lý thị trường ngoài khống chế tình trạng đầu cơ, găm hàng, tích trữ các loại vật liệu xây dựng, tăng giá bán bất hợp lý, cũng cần xử phạt nặng cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng bán hàng hóa không có nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ hợp pháp để bảo vệ người tiêu dùng.