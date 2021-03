Năm 2021, Thăng Bình có 9 sản phẩm đăng ký OCOP

(QNO) - Ngày 17.3, đoàn công tác của tỉnh có buổi làm việc với huyện Thăng Bình về các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2021.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: M.T

Năm 2021, huyện Thăng Bình có 9 sản phẩm đăng ký tham gia OCOP, sản phẩm nước mắm Cửa Khe của cơ sở Hai Hiền (xã Bình Dương) đạt 3 sao năm 2019 đăng ký nâng hạng và sản phẩm Cao chè vằng Miền Trung (xã Bình Phú) đạt 3 sao năm 2018 đăng ký đánh giá lại.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các chủ thể đăng ký OCOP thông tin về sản phẩm của mình, ông Trần Văn Noa - đại diện Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam đánh giá cao nỗ lực của các chủ cơ sở có sản phẩm tham gia OCOP; đồng thời cho rằng, các tiêu chí đánh giá OCOP lần này khắt khe hơn so với năm trước. Do vậy hồ sơ phải thể hiện đầy đủ, làm nổi bật đánh giá chất lượng của từng sản phẩm. Cạnh đó, chủ cơ sở cần quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu đầu vào của sản phẩm; tuân thủ các quy trình chế biến sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh, nâng cao chất lượng sản phẩm...

Được biết, đến nay huyện Thăng Bình có 17 sản phẩm được Hội đồng OCOP tỉnh đánh giá và phân hạng; trong đó có 15 sản phẩm đạt 3 sao, 2 sản phẩm đạt 4 sao.