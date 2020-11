Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam: Hỗ trợ khách hàng vượt khó

Từ tháng 10 đến nay, do ảnh hưởng xấu của mưa bão, ở các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam đã có 5 phiên giao dịch không thực hiện được, nâng tổng số phiên không giao dịch được trong năm 2020 là 254 phiên. Trong đó, có 249 phiên dừng do dịch bệnh Covid-19. Theo Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam, do cúp điện trên diện rộng, hệ thống thông tin liên lạc nhiều nơi chưa thông nên không liên lạc được với nhiều phòng giao dịch, nhất là các huyện miền núi như Tây Giang, Phước Sơn... Tuy vậy, thống kê chưa đầy đủ cho thấy, số thiệt hại mới nắm được của ngân hàng là 2.588 món với số tiền hơn 56 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách CSXH chi nhánh Quảng Nam ký kết hợp đồng, giải ngân vốn, giúp hộ nghèo, hộ chính sách khôi phục sản xuất, kinh doanh. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Dù gặp nhiều khó khăn, ông Lê Hùng Lam - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cho biết, để hỗ trợ các hộ vay vốn bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, ngân hàng đã gia hạn nợ 70 món với số tiền gần 4 tỷ đồng; đề nghị xử lý rủi ro cho 156 hộ với số tiền hơn 6 tỷ đồng, trong đó có 13 người chết, mất tích có vay vốn của ngân hàng. Chi nhánh cũng đang chỉ đạo các phòng giao dịch khẩn trương phối hợp với chính quyền cấp xã, nhất là các tổ tiết kiệm và vay vốn nắm bắt các hộ vay bị thiệt hại, rà soát nhu cầu vốn khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão lũ để ký kết hợp đồng, kịp thời giải ngân, đáp ứng nhu cầu của người dân.

“Dự kiến tổng nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh rất lớn. Chúng tôi đã đề xuất Ngân hàng CSXH Việt Nam cho vay hộ cận nghèo hơn 8 tỷ đồng; hộ sản xuất, kinh doanh hơn 10 tỷ đồng; chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường 15 tỷ đồng; hỗ trợ việc làm 50 tỷ đồng và cho vay cải thiện nhà ở cho hộ nghèo 330 triệu đồng. Chúng tôi vẫn đang cập nhật thiệt hại do bão lũ của hộ vay vốn để tiếp tục đề xuất cấp trên cho vay thêm” - ông Lê Hùng Lam nói.

Sau đợt bão lũ vào đầu tháng 10, Ngân hàng CSXH Việt Nam đã ủng hộ Quảng Nam 200 triệu đồng để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại; đồng thời thăm, hỗ trợ 13 gia đình có người bị thiệt mạng do bão lũ số tiền 39 triệu đồng. Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cũng đang đề xuất Ngân hàng CSXH Việt Nam hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho 3 hộ dân có thiệt hại về người và mất toàn bộ tài sản ở xã kết nghĩa Trà Vân (Nam Trà My).

Sau tác động xấu của dịch bệnh Covid-19, người dân Quảng Nam lại tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn của bão lũ kéo dài, nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, rất nhiều hộ mất trắng nhà cửa. Theo đó, số phiên giao dịch của các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH ở 18 huyện, thị xã, thành phố sẽ còn tiếp tục dừng, tỷ lệ thu lãi, tiết kiệm, thu nợ còn bị ảnh hưởng.

Ông Lê Hùng Lam cho biết, sẽ tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình nghèo, chính sách đồng thời hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ rủi ro theo quy định. Để triển khai tốt công tác giải ngân vốn, ngân hàng tranh thủ nguồn vốn phân bổ từ trung ương, các địa phương trên toàn tỉnh để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ. Cùng với đó, kiểm soát tốt nợ đến hạn, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thu hồi nợ quá hạn, giữ vững chất lượng tín dụng, thúc đẩy phát triển bền vững.