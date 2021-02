Một chợ nông sản với tên gọi OCOP House (Nhà OCOP) Hội An, chuyên cung cấp các sản phẩm OCOP và đặc sản xứ Quảng, được một nhóm bạn trẻ ở Hội An thành lập để kết nối, lan tỏa sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, hướng đến thị trường ngoài nước…

Thành viên OCOP House Hội An giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội Cây quật cảnh Cẩm Hà lần thứ VI - 2021. Ảnh: CHÂU NỮ

Tết Nguyên đán Tân Sửu này, lần đầu tiên nhóm đưa sản phẩm giỏ quà tết Nhà OCOP ra thị trường, được nhiều khách hàng quan tâm đặt hàng.

Giỏ quà tết Nhà OCOP

Những thành viên của OCOP House Hội An đang tất bật nhận đơn đặt hàng, thiết kế giỏ quà, kết nối nhà sản xuất để bắt đầu giao giỏ quà tết OCOP đến khách hàng sau ngày 20 tháng Chạp.

Anh Đinh Công Quân - chủ sở hữu và là thành viên sáng lập OCOP House Hội An cho biết, với giỏ quà tết, nhóm hướng đến quảng bá và hỗ trợ các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên và các nông sản có chất lượng khác của xứ Quảng. Với tiêu chí quà không chỉ đẹp, chất lượng mà giá cả phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng, tết này OCOP House đưa ra thị trường 5 bộ giỏ quà, gồm: Thân tình, Sum vầy, Hạnh phúc, Bình an và Thịnh vượng. Mỗi giỏ gồm 6 món, tùy loại và khuyến mãi bao lì xì, giỏ đựng quà bằng tre với giá từ 399 nghìn đồng đến 999 nghìn đồng.

Sản phẩm được chọn để thiết kế thành các giỏ quà gồm: dầu phụng nguyên chất, tương ớt Hội An, bánh tráng Đại Lộc, nước mắm Cửa Khe, bánh chưng Bà Ba Hội, hạt hướng dương rang củi, mứt gừng Hội An, bánh ngói hạnh nhân, trà chùm ngây túi lọc, rượu lòn bon Tiên Phước, mật ong Trà My, các loại hạt hỗn hợp, heo đen Phước Sơn sấy khô, bánh rong biển Cù Lao Chàm, trà rừng Cù Lao Chàm…

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy - cơ sở sản xuất bánh chưng Bà Ba Hội chia sẻ: “Có mặt trong giỏ quà của OCOP House Hội An trong dịp tết, chúng tôi mong muốn sản phẩm bánh chưng của mình góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống của Việt trong thời hiện đại”.

Thành viên OCOP House Hội An giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội Cây quật cảnh Cẩm Hà lần thứ VI - 2021. Ảnh: C.N

Theo anh Quân, có rất nhiều đặc sản, sản phẩm nổi tiếng xuất xứ Quảng Nam phù hợp làm quà biếu tặng và sử dụng dịp tết. Riêng OCOP đến nay đã có 210 sản phẩm đạt 3 sao trở lên. Đến nay đã có nhiều cá nhân, tập thể đặt mua giỏ quà tết OCOP.

“Lần đầu đưa giỏ quà tết OCOP ra thị trường, bên cạnh chú trọng chất lượng, nét mới lạ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đi kèm khác như: miễn phí vận chuyển tại Hội An, hỗ trợ phí vận chuyển các nơi khác, miễn phí đóng gói, ưu đãi hoặc tặng quà đối với khách đặt hàng sớm hoặc mua số lượng lớn, thiết kế giỏ quà theo yêu cầu của khách” - chị Trần Thị Ngân Hà, thành viên OCOP House Hội An nói.

Trong khi đó, nhiều khách hàng của OCOP House Hội An cho biết, việc mua giỏ quà OCOP này để dùng hoặc làm quà tết vừa góp phần giúp tiêu thụ nông sản của quê nhà, lại mới lạ và có ý nghĩa.

Giỏ quà của OCOP House Hội An.

Khởi nghiệp với sản phẩm OCOP

OCOP House Hội An thành lập cách đây gần một năm, là tập hợp nhóm bạn trẻ từ nhiều miền quê của xứ Quảng. Trước đây các bạn cũng bán các sản phẩm này nhưng riêng lẻ. Trong đợt đầu của dịch Covid-19, các bạn tập hợp thành team OCOP House Hội An. Từ đây, nhận thấy tiềm năng và cơ hội mở ra nên OCOP House đẩy mạnh phát triển và mở rộng cung ứng sản phẩm.

Chị Ngân Hà tâm sự, khi các thành viên của nhóm tham gia các hội chợ, phiên chợ được Nhà nước tổ chức để quảng bá sản phẩm địa phương, nhận thấy một số chủ thể sản xuất không có cơ hội tham gia vì không có điều kiện đưa sản phẩm đi xa hoặc không biết được thông tin dù sản phẩm đạt chất lượng. OCOP House được lập ra để tập hợp các sản phẩm địa phương, đặc biệt chú trọng sản phẩm ở vùng sâu vùng xa, để một phần giúp người dân, mặt khác để có thêm nhiều người tiếp cận sản phẩm của xứ Quảng.

Sau đợt bán hàng tết này, OCOP House Hội An tiếp tục mở rộng thị trường, xây dựng các kênh phân phối bán hàng trong và ngoài tỉnh, và tương lai không xa là hướng ra thị trường ngoài nước. OCOP House đã có kế hoạch phát triển thị trường theo từng giai đoạn.

Trước hết là cung cấp sản phẩm OCOP của Quảng Nam và của khu vực, rồi toàn quốc. Hiện nay khách du lịch đến Hội An phải đi nhiều nơi để tìm kiếm đặc sản làm quà, do vậy kế hoạch của OCOP House là muốn hợp tác với các cơ sở sản xuất, nhà cung cấp để mở siêu thị quà đặc sản...

Giai đoạn tiếp theo, OCOP House xây dựng các kênh phân phối sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương và một số đặc sản khác lên các kênh thương mại điện tử như lazada, amazon... và hướng đến xuất khẩu.

“Đối với những sản phẩm chưa đạt 5 sao theo tiêu chuẩn xuất khẩu, OCOP House Hội An sẽ phối hợp với chủ sở hữu để nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, bao bì nhãn mác phù hợp cho việc xuất khẩu” - chị Ngân Hà nói.