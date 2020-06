Nỗ lực cải tạo lưới điện

Giai đoạn 2018 - 2020, Điện lực Đại Lộc tiếp nhận một số lưới điện từ các địa phương bàn giao, xây dựng và triển khai phương án cải tạo lưới điện mới tiếp nhận, đảm bảo an toàn cấp điện, giảm sự cố lưới điện nông thôn.

Theo ông Trần Phước Một - Phó Giám đốc Điện lực Đại Lộc, cuối năm 2018, Điện lực Đại Lộc tiếp nhận lưới điện do các địa phương bàn giao tại Đại Đồng, Đại Phong và Đại An. Nhìn chung, lưới điện do địa phương bàn giao hầu hết đã xuống cấp, tổn thất điện năng lớn, bán kính cấp điện dài nên không đảm bảo nhu cầu sử dụng của nhân dân trong khu vực. Để đảm bảo an toàn cấp điện, Điện lực Đại Lộc đã đề xuất cải tạo ngay hệ thống đo đếm và xử lý một số điểm có nguy cơ mất an toàn; đồng thời lập phương án trình Tổng Công ty Điện lực miền Trung cấp vốn để cải tạo lưới điện mới tiếp nhận.

Các thôn Quảng Huế, Quảng Yên (xã Đại An) là vùng nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn tại Đại An. Đầu năm 2020, phương án cải tạo lưới điện mới tiếp nhận của các địa phương được Tổng Công ty Điện lực miền Trung phê duyệt và cấp vốn thực hiện.

Theo đó, ngành điện chủ động phối hợp với UBND xã Đại An cử cán bộ địa chính cùng với Ban dân chính 2 thôn vận động nhân dân cùng thực hiện công tác kiểm kê, lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai trước một số hạng mục đường dây trung hạ thế và trạm biến áp Quảng Yên. Đây là các hạng mục cấp thiết nhất cần triển khai nhanh chóng nhằm đảm bảo an toàn lưới điện, giảm tổn thất điện năng của trạm biến áp Đại An 1 (tỷ lệ tổn thất điện năng hơn 15%). Đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp điện cho nhân dân khu vực thôn Quảng Yên nằm ở khu vực cuối nguồn trạm biến áp Đại An 1.

Ông Nguyễn Thanh (trú thôn Quảng Huế, Đại An) là hộ dân nằm trong diện bồi thường, giải tỏa nêu trên. Sau khi làm việc với ngành điện, ông Thanh thống nhất chủ trương như vận động, chặt bỏ cây cối, phá bỏ lều nằm trong hành lang an toàn lưới điện, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành điện giải tỏa mặt bằng, triển khai dự án. Ông Thanh và các hộ dân nằm trong vùng giải tỏa, bồi thường cũng nhanh chóng được chi trả tiền hỗ trợ theo quy định.

Ông Trần Phước Một cho hay: “Với sự chủ động, linh hoạt của ngành điện, sự hỗ trợ nhiệt tình từ địa phương và sự đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án cải tạo lưới điện sau tiếp nhận từ xã Đại An diễn ra thuận lợi, đảm bảo hoàn thành đóng điện trong tháng 6.2020 đúng kế hoạch”. Được biết, Đại Lộc có 17/18 xã, thị trấn đã bàn giao lưới điện để ngành điện quản lý, duy tu, sửa chữa, nâng cấp, khai thác, đưa vào phục vụ dân sinh (trừ xã Đại Hiệp).