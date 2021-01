"Nóng" thị trường thiết bị sưởi ấm

Rét đậm trong những ngày qua khiến sức mua các thiết bị sưởi ấm của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tăng lên. Tuy vậy, ngành chức năng khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua sắm, sử dụng...

Máy nước nóng được người tiêu dùng mua sắm nhiều trong những ngày này. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Sức mua tăng

Ở siêu thị Điện máy xanh trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân An, TP.Hội An) vào cuối tuần qua, nhiều người chen chúc mua các thiết bị quạt sưởi, máy sưởi, máy nước nóng. Chọn mua quạt sưởi Sunhouse có giá 500 nghìn đồng, anh Hà Văn Trọng (phường Thanh Hà, TP.Hội An) cho biết, sản phẩm được thiết kế bắt mắt, trông chắc chắn, lại được giảm giá đến 40% nên ưng ý.

“Trời rét lạnh kéo dài, phải sưởi ấm cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ để giữ gìn sức khỏe. Quạt sưởi có giá cả phải chăng nên không cần phải cân nhắc nhiều. Thời gian bảo hành sản phẩm lên đến 2 năm nên yên tâm mua sắm” - anh Trọng nói.

Trời lạnh nên nhu cầu sử dụng máy nước nóng phục vụ tắm giặt của người dân tăng cao. Theo khảo sát của chúng tôi ở hệ thống siêu thị và các cửa hàng điện máy, máy nước nóng có giá dao động từ hơn 1 đến gần 10 triệu đồng/sản phẩm. Sở dĩ có sự chênh lệch cao về giá là do dung tích nước được làm nóng và thương hiệu sản phẩm. Ngoài các thiết bị làm nóng nói trên, máy giặt, máy hút bụi, máy rửa chén cũng được dịp bán rất chạy trên thị trường.

Anh Hoàng Văn Phát - chủ cửa hàng điện máy ở đường Phan Châu Trinh (TP.Tam Kỳ) cho biết, rất phấn khởi khi các đơn hàng dồn dập trong thời gian gần đây. “Trời lạnh kéo dài đã thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Đời sống của người dân ngày càng nâng lên nên việc mua sắm thiết bị, máy móc làm ấm nói riêng, điện máy nói chung tăng lên rất nhiều” - anh Phát nói.

Cẩn trọng

Giá các loại thiết bị sưởi ấm đều tăng vọt từ vài trăm nghìn tới cả triệu đồng trong thời gian gần đây. Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh điện máy trên địa bàn tỉnh cho biết, dự báo diễn biến giá các loại máy sưởi vẫn đang có xu hướng tăng dần, ít nhất từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Đoàn Ngọc Sơn - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam cho biết, đang đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau tết và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tích trữ, tăng giá bất hợp lý các mặt hàng dân dụng, thiết yếu, nhất là thiết bị, máy móc sưởi ấm. Người tiêu dùng không nên ào ạt đi mua sắm hàng hóa sưởi ấm, làm nóng vì dễ bị các chủ kinh doanh lợi dụng tăng giá, trục lợi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện có không ít sản phẩm máy sưởi, quạt sưởi, máy nước nóng, máy lọc nước nóng là hàng hóa Trung Quốc trà trộn, được các đối tượng buôn bán gắn các nhãn mác của một số thương hiệu chính thống, kinh doanh bất hợp pháp.

Ngành quản lý thị trường cho rằng, đang siết chặt quản lý các mặt hàng sưởi ấm, tuy vậy, người tiêu dùng nên chọn lựa kỹ càng để mua các thiết bị, máy móc sưởi ấm, tránh sử dụng hàng giả. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng không nên chọn mua các mặt hàng sưởi ấm có giá quá rẻ vì khó đảm bảo chất lượng tốt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây nguy hiểm, nhất là người già và trẻ nhỏ vì dễ bị tổn thương.

Thiết bị sưởi ấm là một trong những vật dụng cần thiết cho mọi người, mọi nhà trong thời điểm giá rét hiện nay. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia, để đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị sưởi ấm, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ việc lựa chọn hàng đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, tìm hiểu kỹ hướng dẫn sử dụng. Đặc biệt, người tiêu dùng lưu ý không nên dùng máy sưởi liên tục trong thời gian dài bởi không khí khô nóng dễ gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Căn phòng dùng máy sưởi ấm phải đảm bảo về độ ẩm và không khí lưu thông. Máy sưởi nên dùng với mức nhiệt độ không quá chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời để tránh hiện tượng sốc nhiệt.