Núi Thành xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), huyện Núi Thành đang phấn đấu đưa các sản phẩm này trở thành thương hiệu uy tín, chất lượng trong thời gian đến.

Các sản phẩm OCOP Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Sản phẩm

Ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành – cán bộ trực tiếp phụ trách Chương trình OCOP huyện cho biết: “Trong 5 sản phẩm của huyện tham gia dự thi Chương trình OCOP năm 2019 cấp tỉnh thì có đến 4 sản phẩm được xếp hạng 3 sao. Đó là các sản phẩm: Nếp bầu Tam Mỹ của HTX Nông nghiệp - du lịch - dịch vụ Tam Mỹ Tây; Rau xà lách của HTX Sản xuất rau an toàn công nghệ cao Dream Garden, xã Tam Nghĩa; Rau câu Tam Hòa của HTX Nông nghiệp Tam Hòa; Virgin Sesame Oil (Dầu mè đen ép sống) của Cơ sở sản xuất mè đen Việt (xã Tam Hiệp). Đáng tiếc là sản phẩm “Nấm linh chi Hoàng Hải (HTX NN Hoàng Hải Tam Quang) đủ điểm hạng 3 sao, nhưng không đạt tiêu chuẩn kiểm định về nấm mốc nên không được xếp hạng trong năm 2019.

Quảng bá sản phẩm và triển khai chương trình OCOP cũng là bước đi tiếp theo được Núi Thành tính toán với các lộ trình phù hợp. Cụ thể, đầu tư nguồn kinh phí hơn 235 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách Chương trình OCOP hỗ trợ 100 triệu đồng để nâng cấp điểm bán hàng, trưng bày sản phẩm OCOP của huyện tại Cửa hàng kinh doanh rau củ quả (tại số nhà 60 - đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Núi Thành với diện tích 40m2). Việc này nhằm điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến mua sắm, tham quan điểm trưng bày sản phẩm OCOP, quảng bá tuyên truyền về Chương trình OCOP và sản phẩm OCOP huyện Núi Thành. Huyện cũng hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình OCOP cho 4/5 chủ thể có sản phẩm OCOP để xây dựng trang website liên hệ bán hàng trực tuyến qua mạng.

Xây dựng thương hiệu

Thực tế cho thấy, 5 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao của huyện Núi Thành đều được khách hàng ưa chuộng, các cơ sở bán hàng rất chạy. Phát huy kết quả đó, sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, UBND huyện Núi Thành đã triển khai thực hiện ngay Chương trình OCOP năm 2020.

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, năm 2020, OCOP là chương trình phát triển kinh tế quan trọng của địa phương, từng bước đưa các sản phẩm OCOP đáp ứng nhu cầu thị trường, phấn đấu xây dựng sản phẩm OCOP trở thành thương hiệu có uy tín, chất lượng; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất - kinh doanh là động lực quan trọng trong triển khai Chương trình OCOP theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị đem lại lợi ích cộng đồng cho cư dân địa phương. Theo đó, huyện Núi Thành sẽ hỗ trợ phát triển, nâng cấp 9 sản phẩm OCOP, phấn đấu có ít nhất 7 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên.

Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành - cán bộ trực tiếp phụ trách Chương trình OCOP huyện cho hay, 9 sản phẩm OCOP mà Núi Thành hỗ trợ phát triển và nâng cấp năm 2020 gồm: Dầu phụng Chu Lai của HTX Nông nghiệp Tam Anh Bắc; Dầu phụng Tam Giang của HTX tổng hợp Thuận An, xã Tam Giang; Tinh dầu Trầm hương An Phúc của hộ Nguyễn Tiến Phùng, xã Tam Xuân 2; Trà linh chi Hoàng Hải, Nấm linh chi Hoàng Hải của HTX Nông nghiệp Hoàng Hải, Tam Quang; Rượu gạo Bàn Than của HTX Thuận An, xã Tam Hải; Mực rim xé sợi Cô Kiệu của hộ kinh doanh Phạm Thị Lê Na, xã Tam Hải; Nấm bào ngư nướng ống tre của hộ Lê Thị Vĩnh, xã Tam Trà; Chè Đức Phú của Tổ hợp tác chè Đức Phú, xã Tam Sơn.

Để đạt được mục tiêu Chương trình OCOP năm 2020, Núi Thành đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành - Nguyễn Văn Thịnh cho biết: “Địa phương tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người hiểu được vai trò, ý nghĩa, mục đích của chương trình, từ đó tích cực tham gia và quảng bá rộng rãi sản phẩm OCOP. Đồng thời, huyện bố trí cán bộ có năng lực thực hiện chương trình này; thường xuyên hướng dẫn, tập huấn cho các chủ thể, tiếp tục phát triển sản phẩm, ưu tiên sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại địa phương và tập trung phát triển sản phẩm theo hướng liên kết chuỗi; hợp tác liên kết từ khâu sản xuất, sơ chế biến đến tiêu thụ sản phẩm để gia tăng giá trị sản phẩm OCOP…”.