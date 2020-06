Nước giải khát đắt hàng ngày nắng nóng

Những ngày nắng nóng, trên các tuyến đường của TP.Hội An, các quán nước bình dân, xe đẩy lưu động bán nước mía, trà chanh, nước dừa… lúc nào cũng tấp nập người qua lại mua bán.

Một số hình ảnh kinh doanh nước giải khát vỉa hè tại TP.Hội An. Ảnh: N.Q

Thời tiết nắng nóng, các thức uống dân dã như nước mía, nước dừa, nước ép trái cây... đặc biệt được ưa chuộng. Theo ghi nhận của chúng tôi vào những giờ cao điểm khoảng 10 giờ trưa và sau 16 giờ chiều, trên đường vùng ven của Hội An như Tôn Đức Thắng, Lý Thường Kiệt (phường Tân An, Hội An) các quán cóc bán nước giải khát đều chật chỗ ngồi. Các tuyến đường vào trung tâm phố cổ như Phan Châu Trinh, Cao Hồng Lãnh cũng có rất nhiều quán nước, xe đẩy bán nước giải khát mọc lên để phục vụ khách du lịch và người dân.

Chị Tâm, chủ một xe đẩy nước giải khát trên đường Phan Châu Trinh (TP.Hội An), cho biết: “Gần một tháng nay, khách du lịch đến Hội An tăng trở lại, tôi phải nấu thêm các loại nước để đủ bán cho khách. Cứ dọn hàng ra là có người đến mua, đặc biệt những ngày nắng nóng gay gắt. Giá cả các loại thức uống chỉ từ 5.000 - 15.000 đồng/ly tùy loại; trừ đi chi phí còn lời được khoảng 300 - 400 nghìn đồng/ngày”.

Bà Nguyễn Thị Thơm (phường Tân An), chủ một quán nước trên đường Tôn Đức Thắng cho biết, bà và con gái bán nước giải khát tại khu vực này đã hơn 10 năm. Việc mua bán rất nhanh và tiện, khách hàng chỉ cần tấp vào lề đường vài ba phút là có ngay một cốc nước mát lạnh mang đi. Giá cả ở đây cũng bình dân, nước mía chỉ 12 nghìn đồng/lít, dừa có giá 18 nghìn đồng/quả, nước cam được bán 20 nghìn đồng/cốc. Những ngày nóng đỉnh điểm như thế này, lượng khách hàng tăng đột biến nên hai mẹ con bà Thơm thường bán từ sáng sớm đến 23 giờ khuya mới dọn hàng về.

Theo các chủ quán nước vỉa hè, so với các mùa khác trong năm thì mùa hè, giá nhiều loại trái cây không ổn định. Những ngày nắng nóng giá thường tăng cao hơn ngày thường 20 - 30%. Dù giá nguyên liệu tăng nhưng giá bán các loại nước giải khát vẫn phải ổn định để giữ khách. Không thể phủ nhận, cao điểm nắng nóng những ngày qua là cơ hội cho những quán nước bình dân vỉa hè kiếm tiền. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, các cơ quan chức năng cũng như người bán, người mua cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông tại khu vực quán nước vào những giờ cao điểm cũng cần được quan tâm, chú ý.